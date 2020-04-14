Анна Седокова рассказала о браке Веры Брежневой и Константина Меладзе и холодной войне в группе «ВИА Гра»

Константин Меладзе и Вера Брежнева, Анна Седокова

Во время карантина звезды продолжают общаться друг с другом и развлекать свою аудиторию посредством прямых эфиров в инстаграме. На днях как раз в таком формате побеседовали певица Анна Седокова и Ольга Полякова.

В онлайн-шоу Поляковой они сыграли в игру «Правда или действие?» и обсудили несколько горячих тем. Так, Седокова вспомнила о своей работе в популярном женском трио «ВИА Гра» и поделилась своим мнением на счет того, почему сейчас коллектив не так популярен, как был в начале нулевых. Артистка предположила, что все изменилось после того, как продюсер группы, 56-летний Константин Меладзе, женился на бывшей участнице «ВИА Гры», 38-летней Вере Брежневой. По словам Седоковой, после этого Меладзе потерял к солисткам группы мужской интерес:

Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?». Я думаю, что это именно так, судя по его сегодняшнему блаженному выражению лица.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Анна Седокова также рассказала, как дела в группе обстояли раньше. Певица уточнила, что сейчас общается с другими экс-участницами коллектива без всякого удовольствия и лишь в случае крайней необходимости — на съемках или сборных концертах.

Мы все объявили друг другу холодную войну. Нет, мы очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но по сути не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Ну что, кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой постоянно надо было доказывать, что ты лучше,

— поделилась Седокова.

Ольга Полякова и Анна Седокова

Напомним, что Анна Седокова и Вера Брежнева (а также Надежда Грановская) входили в «золотой состав» группы «ВИА Гра». Они выступали вместе с 2003 по 2004 год и именно за это время выпустили большое количество хитов и достигли наибольшего успеха.

Седокова покинула группу в 2004 году, а Брежнева ушла из коллектива еще через два года. В 2015-м Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера коллектива Константина Меладзе. По слухам, до этого пара около 10 лет скрывала свой роман, потому что до 2013 года Константин был женат на Яне Сумм и воспитывал с ней троих детей.

В похожей ситуации, к слову, оказался и младший брат Константина, 54-летний Валерий Меладзе. Он также долгое время скрывал роман с другой экс-участницей «ВИА-Гры» Альбиной Джанабаевой. Только через 10 лет он решился уйти из семьи и жениться на Альбине, с которой сейчас воспитывает двоих сыновей.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

По материалам: www.spletnik.ru