Елизавета Пескова о современных женщинах: «Главное — быть самодостаточной и оставаться женщиной»

Елизавета Пескова

Разговоры о социальных ролях мужчин и женщин не умолкают, неизменно привлекая широкий круг участников. Своим мнением о гендере решила поделиться в сети 21-летняя Елизавета Пескова, которая несколько дней назад посвятила пост в инстаграме главным качествам современного мужчины, а сегодня продолжила развивать тему, порассуждав о женщинах.

После первой публикации Елизавета получила негативные отклики, с которых и начала разговор о женщинах — сразу оговорилась, что постарается избежать слов «настоящий мужчина» и «настоящая женщина».

Я категорически не согласна с тем, что «настоящий» — это тренд современности. Напротив, попробуй сегодня выступить за какие-то «рамки», тебя ж просто заклюют «толерантные» мира сего! Наоборот, один из трендов заключается в стремлении отойти от фундамента, и в воле самолепки без всяких принципов! Ведь «одежда — окова души»! А что мужчина — это мужчина — навязанный гендерный стереотип. А люблю я платья, потому что мои родители жертвы маркетинга, внушили мне это! Да как я вообще могла посчитать, что с мужчиной девушка должна чувствовать себя надежно?! Что за каменный век?! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— написала дочь Дмитрия Пескова.

Елизавета ПесковаВ эссе она поделилась своим взглядом на то, какой видит «женщину нашего времени».

Благодаря воспитанию, довольно рано накопленному опыту и личным ощущениям, я поняла, что главное — быть самодостаточной. Не важно, сидишь дома, работаешь, ведешь собственный бизнес или путешествуешь. Знать себе цену и заниматься прежде своим саморазвитием (от внешнего вида до внутреннего мира и самообразования). Только будучи в гармонии с собой можно приносить пользу внешнему миру. Современная женщина, на мой взгляд, должна иметь источник дохода, свои деньги,— написал Пескова.

По ее словам, только к 18 годам она поняла, что «женщина никогда не должна долбить мозг своему мужчине»: названивать, заваливать сообщениями, допрашивать… Среди важных для женщины умений Елизавета отметила понимание того, как устроен быт.

Главное — это оставаться женщиной, а XXI век как раз дает возможности, благодаря которым развивать свое «женское» можно во всех направлениях,— заключила она.

По материалам: www.spletnik.ru