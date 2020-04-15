Стихи, шары, пирог и песни: как Алла Пугачева празднует 71-летие с Максимом Галкиным и детьми

Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой

Сегодня Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отмечает свой 71-й день рождения. Празднование проходит в узком семейном кругу в загородном поместье в деревне Грязь, где певица вместе с мужем Максимом Галкиным и шестилетними двойняшками Лизой и Гарри находится на самоизоляции.

Утром Максим вместе с детьми приготовил для Аллы большое количество сюрпризов. Лиза и Гарри вместе с папой затаились на кухне и ждали, когда Пугачева спустится на завтрак из своей спальни. Малыши встретили маму стихами и разноцветными шарами (их Гарри все утро надувал сам под присмотром папы!). Дети также приготовили для Аллы праздничный пирог со свечами и сделали для нее открытку собственными руками.

Гарри и Лиза Галкины

Алла Пугачева с дочерью Лизой и сыном Гарри

Мне легче движется и радостней живется,Когда счастливая ты, мамочка моя.Пусть для тебя сияет ярко солнце,Чтоб не грустила ты, не нервничала зря,

— зачитали стихотворение Лиза и Гарри, в очередной раз доведя Аллу Борисовну до слез радости.

После этого Пугачева задула свечи на торте, немного потанцевала с малышами, оценила их самодельную открытку и поблагодарила мужа Максима Галкина за поздравления поцелуем.

Алла Пугачева

Алла Пугачева с сыном Гарри

С 71-летием Аллу Пугачеву поздравила и ее старшая дочь, 48-летняя Кристина Орбакайте. Вместе с дочерью Клавой они записали для Аллы видеопоздравление под песню из ее репертуара «Звезда, гори», а также выразили сожаление, что пока не могут крепко ее обнять, потому что тоже сидят на карантине.

Очень ждем встречи с нашей любимой именинницей. Так хочется прижаться и быть рядом. С днем рождения, наша волшебная звезда! Только будь здорова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.),

— подписала поздравительный ролик Кристина.

С днем рождения Аллу Борисовну в этот день уже успели поздравить и многие друзья. Филипп Киркоров, Александр Петров, Валентин Юдашкин, Владимир Пресняков, Игорь Гуляев и многие другие оставили для Аллы в соцсетях теплые пожелания.

С днем рождения, моя муза и вдохновение!

— написал Киркоров.

Филипп Киркоров

Дорогая Аллочка! Поздравляю тебя. Спасибо тебе за все, за все, за все. Будь счастлива, а главное, будь здорова!

— присоединился Владимир Пресняков.

Владимир Пресняков и Алла Пугачева

По-настоящему магический, неразгаданный человек. Великая русская женщина! С днем варенья! Здоровья! Вы — вне времени, вне поколений. Поэтому главное, здоровья! Вы — крутая,

— написал Александр Петров.

Алла Пугачева и Александр Петров

Дорогая, от всей души поздравляем! Жаль, не можем тебя обнять, поздравить лично! Ждем, когда пройдет, и мы отметим!

— добавил Валентин Юдашкин.

Валентин Юдашкин Алла Пугачева

Сегодня все о ней и для нее! Выбирая фото для поста, зависаю на каждой фотографии. Это не просто фото, это история, за которую хочется сказать: спасибо Всевышнему за все,

— поздравил Пугачеву Игорь Гуляев.

По материалам: www.spletnik.ru