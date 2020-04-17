Принцесса Беатрис и Эдоуадо Мапелли-Моццо официально отменили свою свадьбу в мае из-за коронавируса

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моццо

Королевская свадьба 31-летней принцессы Беатрис и 37-летнего Эдоардо Мапелли-Моццо, запланированная на 29 мая, увы, не состоится. Пара приняла решение отменить бракосочетание из-за вспышки коронавируса.

Сейчас они даже не думают о своей свадьбе. Придет время, когда все наладится, но пока оно не настало,

— рассказал представитель пары.

Свадьба принцессы Беатрис и ее жениха должна была состояться в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, а затем торжество планировали продолжить в Букингемском дворце на приеме у бабушки невесты королевы Елизаветы II. Однако на фоне вспышки коронавируса прием влюбленные отменили и планировали заключить брак на частной церемонии с близкими друзьями и семьей. Но пандемия сделала невозможным и такой вариант, поэтому свадьбу пришлось отложить. Как рассказал инсайдер, из-за коронавируса Беатрис и Эдоардо даже не разослали гостям свадебные приглашения.

Вчера правительство Великобритании сообщило, что локдаун будет продолжаться еще как минимум три недели, и напомнило о том, что следует избегать большого скопления людей, поэтому влюбленные и приняли решение о переносе свадьбе. О конкретной дате речи пока не идет.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моццо — не единственные, кто принял решение о переносе своей свадьбы из-за коронавируса. Свои бракосочетания также отложили Эмма Стоун и ее жених Дэйв Маккери и Кэти Перри и Орландо Блум.

По материалам: www.spletnik.ru