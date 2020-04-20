Энрике Иглесиас опубликовал новое видео с подросшими детьми Николасом и Люси

Энрике Иглесиас с сыном Николасом

44-летний Энрике Иглесиас с удовольствием проводит время с тремя детьми на самоизоляции и регулярно делится со своими подписчиками новыми фото и видео, в которых показывает, чем они всей семьей занимаются в период пандемии.

Несколько часов назад певец опубликовал новый ролик: на этих кадрах Энрике играет во дворе их семейного дома вместе с двухлетними близнецами Николасом и Люси. Иглесиас по очереди катает довольных смеющихся малышей на спине. В какой-то момент Николас упал на траву и начал плакать, однако папа не бросился его успокаивать, а бодрым голосом предложил ему подняться и снова залезть к нему на спину — мальчик моментально успокоился и послушался отца.

Держитесь!

— подписал новый ролик с детьми Иглесиас.

Энрике Иглесиас с сыном Николасом

Энрике Иглесиас с дочерью Машей

Фолловеры принялись выражать свое умиление в комментариях под видео, назвали Иглесиаса любящим и заботливым отцом, а заодно восхитились его хорошей физической формой:

О, как это мило! Люблю вашу семью!

Спасибо, что делитесь с нами такими особенными моментами!

Очень мило! Дополнительное примечание: обожаю сильные руки Энрике!

Энрике Иглесиас с детьми

Напомним, что ранее, сидя на самоизоляции, Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали поклонникам новые фото и видео с двухмесячной дочерью Машей. Подписчики так и не смогли определиться, на кого больше похожа девочка — на знаменитого отца или звездную маму.

Малышка Маша появилась на свет в январе этого года. После рождения младшей дочери Энрике признался, что счастлив быть многодетным отцом. Певец рассказал теперь практически не спит, но добавил, что ни на что на свете не променял бы это время с семьей.

Анна Курникова с дочерью Машей

По материалам: www.spletnik.ru