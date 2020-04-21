Алена Шишкова об отношениях с экс-бойфрендом Тимати: «У нас семейка Адамс»

Алена Шишкова

Сидя на карантине, 27-летняя Алена Шишкова часто проводит прямые эфиры в инстаграме, во время которых отвечает на вопросы своих подписчиков. На днях она в очередной раз пообщалась с фолловерами и рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Тимати, воспитании дочери Алисы и личной жизни.

Так, поклонники поинтересовались, с кем именно живет ее шестилетняя дочь Алиса: с ней или с бабушкой Симоной. Дело в том, что в сети давно ходят слухи, что в основном воспитанием малышки занимается мама Тимати, а к Алене Алиса приезжает несколько раз в неделю в гости. Шишкова рассказала, что девочка живет с ней, но их квартира находится рядом с апартаментами бывшего возлюбленного, поэтому девочка часто ходит в гости к папе и бабушке.

Алена Шишкова с дочерью Алисой

Да, у нас странная семейка. Семейка Адамс,

— рассказала Алена об отношениях в своей семье.

Подписчики также поинтересовались, есть ли у Алены сейчас возлюбленный. Звезда призналась, что ее сердце действительно занято, но не уточнила, кем именно. Шишкова сообщила, что у нее есть молодой человек, который ей нравится, и призналась, что надеется с ним на светлое будущее.

Тимати и Алена Шишкова с дочерью Алисой

Кстати, недавно в прессе появились слухи, что Алена встречается с состоятельным бизнесменом из Турции Омидом Тахмабеси. Он сам подтвердил информацию об этом романе одному из российских изданий. К слову, сама Шишкова через некоторое время опровергла слухи об отношениях с Омидом, заявив, что они просто друзья.

Напомним, что что Тимати и Алена Шишкова начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь Алиса. Через год после появления дочери на свет рэпер и модель расстались. В 2015 году в прессе начали ходить первые слухи о романе Тимати с Анастасией Решетовой, которые пара не подтверждала в течение нескольких лет. Летом прошлого года стало известно, что Анастасия ждет ребенка, а осенью того же года у пары родился сын Ратмир. Бывшая и нынешняя возлюбленые рэпера находятся в хороших отношениях — несколько месяцев назад они даже вместе снялись для одной рекламной кампании.

Алена Шишкова

Тимати и Анастасия Решетова с сыном Ратмиром

По материалам: www.spletnik.ru