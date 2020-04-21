Мадонна устроила вечеринку на кухне с детьми и друзьями: видео

Мадонна

В самоизоляции каждый ищет свой способ с весельем и пользой скоротать свободное время. Кто-то развлекает себя книгами, сериалами и шоу на YouTube, а кто-то, как 61-летняя Мадонна, устраивает шумную вечеринку прямо на собственной кухне. Несколько часов назад звезда опубликовала видео с одной из таких домашних посиделок. На нем Мадонна вместе с младшими детьми, 14-летними Дэвидом и Чифундо и семилетними Стеллой и Эстер, а также близкими друзьями танцует под зажигательные хиты в столовой.

При этом старших детей певицы, 23-летней Лурдес и 19-летнего Рокко, на видео замечено не было. В кадре не появился и 25-летний бойфренд Мадонны, Ахламалик Уильямс, — судя по всему, именно он и снимал ролик, ведь ранее в прессе писали, что влюбленные вместе находятся в самоизоляции в Лондоне.

Кухонная вечеринка 20 апреля, — подписала видео Мадонна.

Многие фолловеры порадовались за звезду, которая так весело проводит время на карантине. При этом некоторые выразили опасение, что на кухне собралось слишком много людей, и напомнили, что главный смысл самоизоляции именно в том, чтобы сократить социальные контакты для замедления распространения коронавируса.

Мадонна с детьми

Слишком много людей! Будьте осторожней!

С удовольствием наблюдаю за тем, как весело вы проводите время на карантине! Вы это заслужили.

Отличная вечеринка на кухне,

— поделились подписчики своим мнением в комментариях.

Мадонна

Напомним, что ранее Мадонна делилась своими мыслями о коронавирусе в инстаграме. Звезда опубликовала видео, на котором сидит обнаженной в ванной, и назвала опасный вирус «великим уравнителем», который поражает как бедных, так и богатых, как знаменитых, так и простых людей, как молодых, так и старых.

По материалам: www.spletnik.ru