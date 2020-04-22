По следам скандала с Биллом Гейтсом: Марина Абрамович ответила на обвинения в сатанизме

Марина Абрамович

На прошлой неделе 73-летняя Марина Абрамович снова подверглась обвинениям в сатанизме. Из-за того, что некоторые пользователи ополчились на известную художницу, из YouTube даже пришлось удалить рекламный ролик Microsoft, в котором снялась Абрамович — видео собрало более 24 тысяч дизлайков.

Впрочем, досталось и самому Биллу Гейтсу — еще одна конспирологическая теория гласит, что предприниматель является сторонником чипирования людей, а пандемия коронавируса лишь повод воплотить эти планы в жизнь путем вакцинации.

Вчера художница, известная своими перформансами, ответила на обвинения, напрямую обратившись к своим противникам. Тему недавнего скандала она затронула в интервью изданию The New York Times.

Мне нужно выговориться. Я действительно хочу спросить этих людей: «Не могли бы вы прекратить все это? Не могли бы вы перестать терроризировать меня?»

— сказала Абрамович в беседе с журналистом.

Марина Абрамович

Звезда мира искусства также призналась, что с тех пор, как эти обвинения снова появились в сети, она стала получать угрозы смерти по электронной почте — иногда она получает по три сообщения в день. Кроме того, мишенью травли стали и кураторы ее ретроспективы в Лондонской Королевской академии, запланированной на этот год.

Я лично боюсь, что любой сумасшедший с пистолетом придет и застрелит меня, потому что он думают, что я сатанистка. Разве вы не видите, что это просто искусство, которым я занимаюсь вот уже 50 лет своей жизни?

— отметила Абрамович.

Художница также рассказала, что планировала подать в суд на правого активиста Алекса Джонса — именно на его сайте Infowars появились новые обвинения Абрамович в сатанизме. Но после консультации с юристами отказалась от этой идеи, так как решила, что процесс будет слишком дорогостоящим и может затянуться на годы.

Все, что я хочу сейчас знать, это как мне преодолеть эту ситуацию и добиться ее положительного разрешения,

— откровенно призналась Абрамович.

Вместо иска художница пока решила предложить всем, кто верит в теории заговора о ней, поучаствовать в ее знаменитом перформансе «В присутствии художника», премьера которого состоялась в 2010 году. Смысл арт-акции был в том, что посетители могли сесть напротив Абрамович и посмотреть ей глаза — этот момент фиксировался фотографом. Перформанс длился 716 часов и 30 минут, художница посмотрела в глаза 1500 зрителям.

Перформас «В присутствии художника»

Теперь Абрамович надеется, что это поможет вызвать в тех, кто обвиняет ее в сатанизме, некоторое сочувствие и понимание того, в чем, на самом деле, состоит смысл ее искусства.

Напомним, впервые теория о том, что Марина Абрамович увлекается сатанизмом, появились после того, как была опубликована переписка, в которой упоминался некий «Духовный обед» — некоторые заподозрили, что за ним скрывается оккультная практика.

По материалам: www.spletnik.ru