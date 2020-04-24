Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое Кардашьян

Культура
Игорь Кнышевский0
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Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

29-летний Тристан Томпсон согласился выступить донором спермы для своей бывшей возлюбленной, 35-летней Хлое Кардашьян. Звезда реалити-шоу объявила об этом в новом эпизоде проекта «Семейство Кардашьян».

Это странно, потому что мы с Тристаном не вместе,

— отметила Хлое.

Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое Кардашьян

Она намерена снова стать мамой (Хлое и Тристан воспитывают двухлетнюю дочь Тру). Для этого Кардашьян решила прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. В середине процесса замораживания яйцеклеток Хлое сделала перерыв в гормональных инъекциях и рассказала своим сестрам Кортни и Ким Кардашьян, а также Кендалл Дженнер о возможности использовать сперму своего экс-бойфренда. Она объяснила, что для этого ему просто нужно подписать определенные документы. Баскетболист должен будет указать, что не собирается претендовать на ребенка.

Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое КардашьянХлое, Ким и Кортни Кардашьян

Ким и Кортни явно были не в восторге от этой идеи, и обе сказали категорическтое «нет». Кортни рассмеялась после слов Хлое, а Кендалл потроллила родственницу.

Я-то думала, что ты сходила в банк донорской спермы,

— пошутила она.

Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое Кардашьян

Тристан сделает все, что я хочу. Я не собираюсь возобновлять романтические отношения с ним. Тем не менее Тристан — разумный выбор. Я ставлю уколы гормонов около пяти дней,

— сообщила Хлое.

Завершить процесс звезда собираются летом. Кардашьян призналась, что понятия не имеет, какое будущее ее ждет с Томпсоном, но она надеется на лучшее.

Я действительно думаю, что буду чувствовать себя намного лучше, зная, что у меня есть пять эмбрионов в морозилке, если я захочу их использовать, они у меня есть,

— подытожила она.

По материалам: www.spletnik.ru


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