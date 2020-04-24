Тристан Томпсон согласился стать донором спермы для зачатия ребенка Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

29-летний Тристан Томпсон согласился выступить донором спермы для своей бывшей возлюбленной, 35-летней Хлое Кардашьян. Звезда реалити-шоу объявила об этом в новом эпизоде проекта «Семейство Кардашьян».

Это странно, потому что мы с Тристаном не вместе,

— отметила Хлое.

Она намерена снова стать мамой (Хлое и Тристан воспитывают двухлетнюю дочь Тру). Для этого Кардашьян решила прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. В середине процесса замораживания яйцеклеток Хлое сделала перерыв в гормональных инъекциях и рассказала своим сестрам Кортни и Ким Кардашьян, а также Кендалл Дженнер о возможности использовать сперму своего экс-бойфренда. Она объяснила, что для этого ему просто нужно подписать определенные документы. Баскетболист должен будет указать, что не собирается претендовать на ребенка.

Хлое, Ким и Кортни Кардашьян

Ким и Кортни явно были не в восторге от этой идеи, и обе сказали категорическтое «нет». Кортни рассмеялась после слов Хлое, а Кендалл потроллила родственницу.

Я-то думала, что ты сходила в банк донорской спермы,

— пошутила она.

Тристан сделает все, что я хочу. Я не собираюсь возобновлять романтические отношения с ним. Тем не менее Тристан — разумный выбор. Я ставлю уколы гормонов около пяти дней,

— сообщила Хлое.

Завершить процесс звезда собираются летом. Кардашьян призналась, что понятия не имеет, какое будущее ее ждет с Томпсоном, но она надеется на лучшее.

Я действительно думаю, что буду чувствовать себя намного лучше, зная, что у меня есть пять эмбрионов в морозилке, если я захочу их использовать, они у меня есть,

— подытожила она.

По материалам: www.spletnik.ru