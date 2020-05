Меган Маркл по видеосвязи вдохновила молодую американку на стажировку: видео

Меган Маркл

38-летняя Меган Маркл поддерживает благотворительные организации в Лос-Анджелесе, где живет с 35-летним принцем Гарри и сыном Арчи, которому на следующей неделе исполнится год. Герцогиня Сассекская предпочитает не терять связь с теми, с кем работала прежде, причем даже во время пандемии. Так, на днях у одной из клиенток организации Smart Works появилась возможность пообщаться с герцогиней по видеосвязи.

В январе прошлого года Меган Маркл начала работать с этой организацией, помогающей женщинам найти работу, и создала для них капсульную коллекцию одежды.Вы выглядите уверенной в себе… Мне просто захотелось позвонить вам и пожелать удачи, — сказала Меган своей собеседнице.

Меган Маркл Супруга принца Гарри похвалила Smart Works за работу в трудных условиях внешних ограничений.Для меня большая честь встретиться с талантливыми женщинами из Smart Works и поучиться у них. Недавно я узнала об их удивительной работе — об адаптации программ к условиям пандемии, — сказала Маркл.

Сообщается, что неназванная собеседница герцогини подала заявку на стажировку в Bloomberg.

Меган Маркл и принц Гарри

“It’s been such an honour to meet and learn from so many talented women in the Smart Works network over the years, and recently to see the amazing work they’re doing to adapt their programs to the reality of this pandemic. pic.twitter.com/5PegGOg7AB

— Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) April 29, 2020

По материалам: www.spletnik.ru