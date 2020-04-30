У Михаила Мишустина обнаружили коронавирус

Михаил Мишустин

У премьер-министра России Михаила Мишустина подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на самого премьера. По словам политика, его ждет самоизоляция, а исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова.

Тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег,

— объявил Мишустин.

Михаил Мишустин

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова, назначив его исполняющим обязанности премьера, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По материалам: www.spletnik.ru