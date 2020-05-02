Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в «боевом» флешмобе

Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон

Звезды тоже скучают на карантине, поэтому развлекают себя и своих фанатов как могут. Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Холли Берри, Флоренс Пью, Дрю Бэрримор, Рози Перес, Розарио Доусон, Зои Салдана и многие другие актрисы в пятницу приняли участие в необычном «боевом» флешмобе. Они опубликовали в микроблогах пятиминутное видео с хэштегом #BossB****Fight.

Суть челленджа в том, чтобы эффектно упасть, а потом продемонстрировать не менее фееричный удар, передав «эстафету другому». Запустила своеобразный флешмоб Зои Белл, актриса и каскадер, среди наиболее известных работ которой «Зена — королева воинов» и «Убить Билла» (она играла дублеров Люси Лоулесс и Умы Турман).

Итак, отгоняем скуку с крутыми девушками! Дамы, вы все мои героини,

— написала она в посте.

Марго Робби предстала в образе персонажа фильма «Хищные птицы» Харли Квинн, Скарлетт Йоханссон записала видео в своем домашнем спортзале, в качестве оружия она выбрала фитбол, который бросила в камеру. Кэмерон Диас челлендж «застал», когда она разбирала продукты в багажнике машины, а Холли Берри сняла свою часть ролика в бассейне.

По материалам: www.spletnik.ru