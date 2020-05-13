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13 мая Венера, планета любви и удовольствия, стала ретроградной впервые за два года. Ретроградность планеты означает, что с точки зрения наблюдателя на Земле (если смотреть в телескоп) она движется в обратном направлении, как бы «пятится» назад. Этот период закончится только 25 июня 2020 года, и его последствия, по мнению астрологов, могут быть довольно серьезными. Разбираемся вместе с экспертами, куда бежать (или все-таки не стоит) и что делать.

Венера бывает ретроградной реже, чем любая другая планета: примерно 41 день каждые 1,5—2 года. Это делает ее влияние очень сильным. Ретроградное движение Венеры вызывает торможение и застой в делах, которыми она управляет. Венера отвечает за отношения (как романтические, так и дружеские) и материальные желания (деньги, одежду и продукты питания). Но ретроградная Венера немного отличается от ретроградного Меркурия, потому что планета любви естественным образом вращается в противоположном направлении от Земли: если бы вы жили на Венере, то увидели бы, что солнце взошло на западе и село на востоке.

<img class="aligncenter" title="Венера стала ретроградной впервые за два года. Что это для нас значит? » src=»http://www.spletnik.ru/img/2020/05/20200513.giphy-24.gif» alt=»Венера стала ретроградной впервые за два года. Что это для нас значит?» width=»100%» />

В этом году Венера проведет шесть недель в знаке Близнецов — с 13 мая по 25 июня. В течение этого времени могут быть дополнительные проблемы в личной жизни, — говорит Нараяна Монтуфар, старший астролог Astrology.com и Horoscope.com.

Наиболее напряженным временем могут стать периоды, когда Венера образует так называемые негативные аспекты с планетами. 3 июня 2020 года складывается квадрат планеты с Марсом, что говорит о трудностях во взаимопонимании с любимыми. 21 мая Венера образует квадрат с Нептуном, поэтому не исключены разочарования, обман и трудности с деньгами.<img class="aligncenter" title="Венера стала ретроградной впервые за два года. Что это для нас значит? » src=»http://www.spletnik.ru/img/2020/05/20200513.giphy-27.gif» alt=»Венера стала ретроградной впервые за два года. Что это для нас значит?» width=»100%» />

Личные отношения

По мнению астролога, поскольку Близнецы — один из зодиаков зодиака, который отвечает за свободолюбие, в период ретроградной Венеры многим захочется освободиться от оков отношений и обязательств. Это означает, что количество расставаний будет больше, чем обычно. Но не стоит принимать поспешных решений: если созрели для разрыва отношений, то сделать это лучше, когда цикл ретроградной Венеры закончится.

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Если вы самоизолировались с партнером, то наверняка стали ссориться чаще. И наоборот, если вы никак не можете увидеть своего любимого или любимую, в этом случае расстояние не идет на пользу. Это не означает, что вы точно расстаетесь с партнером, но вам придется приложить дополнительные усилия, чтобы поддерживать теплые отношения в течение следующих нескольких недель, — говорит эксперт.

Короче говоря, та пара, которая должна была расстаться год назад (вы наверняка знаете такую), вероятно, не переживет эту ретроградную Венеру. Но прочные партнерские отношения будут только крепнуть.

Астролог Лиза Stardust рассказывает, что во время ретроградной Венеры часто возникает желание вернуться к бывшим.

Возможно, вы уже получили парочку сообщений от экс-возлюбленных или они снова стали просматривать ваши сторис. Встреча может всколыхнуть былые чувства и желания. Но будьте осторожны. Как правило, эти реанимированные отношения не сулят ничего хорошего, вы пожалеете, что решили вернуться,

— объясняет эксперт.

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Решая, что делать, используйте свою интуицию. Этот ретроградный период просит нас полагаться на свои ощущения. Если рады услышать своего старого школьного друга или кого-то, с кем ходили на свидания полгода назад, ответьте ему на сообщение. Если же давно отпустили его, то не оглядывайтесь назад.

Мы будем переосмысливать прошлое, настоящее и будущее, но не будем жить в данный момент. Все вопросы, касающиеся любви и денег, будут стоять особенно остро, — добавляет она.

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Вместо претензий, предъявляемых партнеру, найдите способ для самовыражения: отправляйтесь на пробежку, сходите на виртуальный урок танцев, поиграйте в квиз или пообщайтесь со старым другом по зуму. И ради любви ко всему астрологическому не ругайтесь в социальных сетях. Держите свои агрессивные, но красиво написанные цитаты из инстаграма при себе.

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Телец и Весы, приготовьтесь! Эти два знака управляются Венерой, и, следовательно, на них она воздействуют наиболее интенсивно.

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Финансы поют романсы

Так как Венера отвечает частично за финансовую систему (в астрологии Венера является естественным управителем второго дома — дома денег и ценностей), то фоном могут быть ненужные траты (возникнет иллюзия нужности того дизайнерского платья или антикварной вещицы).

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В то же время период ретроградности подходит для продажи ненужных вещей и залежавшихся товаров (самое время завести страничку на «Авито»), а также недвижимости, на которую долго не находится покупатель.

Астролог Сергей Колпаков предупреждает, что есть риск быть обманутой: мы можем оказаться втянутыми в историю, предполагающую быстрый (и сомнительный) заработок, или влюбиться в партнера, который нас недостоин.

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За счет разворота планет, которые участвовали в запуске вируса (Меркурий ничего не запускал, естественно), скорее всего, будет вторая волна. Еще один момент — это мировая экономика и ее проблемы, которые трудно предугадать с точки зрения конкретики. Меркурий будет только вишенкой на торте, так как он отвечает за тему торговли и ценные бумаги, то есть всю махину запускают другие планеты и коридор затмений (с 5 по 21 июня), — говорит эксперт.

Однако не все так плохо. Ретроградная Венера также дает нам возможность переосмыслить наши отношения и стать ближе с теми, кто нам так дорог, — говорит Лесли Хейл, астролог из Keen.com.

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Венера отвечает за стиль, моду, красоту и страсть к переменам. И во время ее обратного движения многим наверняка захочется отрезать челку, как у Насти Ивлеевой, или покраситься в розовый, как Дуа Липа. Важно понимать, что все желания, сделанные на ретроградной Венере, немного «неадекватные». Как только планета поменяет направление движения, результат проведенных бьюти-манипуляций может разочаровать. То же самое касается косметологических процедур и пластических операций.

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Венера похожа на расстроенного щенка. Кормите ее любимыми вещами (то есть искусством, красотой и любовью к себе), это поможет вам пройти через эти эмоционально тяжелые времена без потерь, — советует Монтуфар.

В этот период может быть труднее зарядиться энергией любви, но мы можем компенсировать это, полюбив себя больше. Возможно, самый главный урок этого ретроградного периода во время COVID-19 — это понять, кого мы любим на самом деле и каковы наши истинные ценности.

По материалам: www.spletnik.ru