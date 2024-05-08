Во вторник, 7 мая, СБУ заявила о разоблачении сети агентов Российской Федерации, которая готовила покушения на представителей политического и военного руководства Украины – главу спецслужбы Василия Малюка, начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, президента Владимира Зеленского и еще двух высокопоставленных чиновников.

В ведомстве сообщили, что исполнители покушения на главу государства должны были взять его в заложники и после убить, информирует «НБН».

Сообщается, что российскими агентами были двое полковников Управления государственной охраны, которые «сливали» ФСБ секретную информацию.

Как пишет «Голос Америки», в Администрации Байдена прокомментировали предотвращение СБУ покушения на украинского лидера. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что это тревожная новость. Чиновница добавила, что американское руководство радо, что удалось сорвать планы россиян.

Напомним, в прошлом месяце представитель ГУР МОУ прокомментировал очередную попытку РФ совершить покушение на Зеленского.