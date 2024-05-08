В разговоре с Ангелиной Усановой дерматолог отметила, что для красоты и молодости кожи лица солнцезащитным кремом нужно пользоваться круглый год: в период холодов уровень защиты может быть меньше – SPF 20-30, весной и летом – SPF 50, информирует «НБН».

Врач рассказала, что есть два вида солнцезащитных средств – на физических и на химических фильтрах. Первый вариант крема имеет плотную текстуру, выбеливает кожу, создавая на ней «экран», который отражает солнечные лучи.

По словам эксперта, солнцезащитный крем на физических фильтрах подойдет для использования во время отдыха. Кроме того, он меньше раздражает кожу, так как не поглощается ею. Это средство необходимо детям, беременным и людям, которые имеют хронические дерматозы.

Как объяснила Ильчук, солнцезащитный крем на химических фильтрах поглощается кожей и превращает солнечные лучи. Средство имеет легкую текстуру, не выбеливает кожу, не забивает поры, подходит под макияж.

Такое средство не подходит для отдыха, однако это удачный вариант для ежедневного использования. Наносить его нужно за 20-30 минут до выхода из дома.

Дерматолог подчеркнула, что нужно следовать правилу «двух пальцев» по нанесению солнцезащитного крема на лицо – это примерно 1,5 мл средства. Если взять его меньше, защита будет не SPF 50, а SPF 10 и ее хватит максимум на пять минут.

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