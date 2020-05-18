Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ

Джейми Кинг и Кайл Ньюман

41-летняя актриса Джейми Кинг и 44-летний режиссер Кайл Ньюман разводятся после 12 лет брака. По данным TMZ, сегодня Кинг додала документы в суд Лос-Анджелеса и запросила запретительный приказ в отношении своего мужа, но пока неизвестно, какого рода приказ ей понадобился и было ли удовлетворено ее требование.

Кинг и Ньюман познакомились на съемках его фильма «Фанаты» (Fanboys) и через два года поженились. У супругов растут двое сыновей, шестилетний Джеймс и четырехлетний Лев. Джейми Кинг и Кайл Ньюман

По материалам: www.spletnik.ru