Джейми Кинг подала на развод с Кайлом Ньюманом после 12 лет брака и потребовала запретительный приказ
Джейми Кинг и Кайл Ньюман
41-летняя актриса Джейми Кинг и 44-летний режиссер Кайл Ньюман разводятся после 12 лет брака. По данным TMZ, сегодня Кинг додала документы в суд Лос-Анджелеса и запросила запретительный приказ в отношении своего мужа, но пока неизвестно, какого рода приказ ей понадобился и было ли удовлетворено ее требование.
Кинг и Ньюман познакомились на съемках его фильма «Фанаты» (Fanboys) и через два года поженились. У супругов растут двое сыновей, шестилетний Джеймс и четырехлетний Лев.Джейми Кинг и Кайл Ньюман
По материалам: www.spletnik.ru
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