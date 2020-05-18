Евгений Цыганов опубликовал редкие фото с детьми от Юлии Снигирь и бывшей жены Ирины Леоновой

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь/Федор Цыганов

41-летний Евгений Цыганов не так уж часто радует поклонников снимками из семейного архива, однако на карантине актер стал делать это гораздо чаще. На днях он опубликовал в своем инстаграме целую серию снимков с детьми. Сначала актер поделился фотографией младшего сына, четырехлетнего Федора, рожденного в отношениях с 36-летней Юлией Снигирь, а следом опубликовал коллективное селфи с детьми от брака с Ириной Леоновой. Снимок был сделан во время игры с сыновьями и дочерьми в одну из самых популярных настольных игр современности.

Монополия,

— кратко подписал кадр Цыганов.

Евгений Цыганов с детьми от первого брака Федор Цыганов

Несколько часов назад Евгений поделился еще одним новым снимком — на нем он запечатлел младшую дочь Веру, которую экс-супруга актера Ирина Леонова родила за полгода до появления на свет общего сына Цыганова и Снигирь, Федора.

В комментариях под снимками из семейного архива подписчики сразу же стали отмечать, что все дети очень похожи на своего звездного отца. Многие отметили, что именно так на самом деле и выглядит семейное счастье:

Как здорово. Океан счастья и любви.Как похожи на отца! Даже выражение глаз! Славные ребята и девчата.

Все на тебя похожи.

Какое богатство!

Вера Цыганова

Напомним, что Евгений Цыганов — один из самых известных многодетных отцов в российском кинематографе. Всего у актера восемь детей — семеро детей родилось в браке с первой женой Ириной Леоновой, а младший сын актера Федор появился на свет в отношениях с Юлией Снигирь.

Роман Цыганова и Снигирь закрутился, пока актер еще состоял в браке с Леоновой, — Евгений ушел из семьи, когда Ирина была беременна седьмым ребенком. На тот момент Юлия также была беременна.

Юлия Снигирь с сыном Федором

По материалам: www.spletnik.ru