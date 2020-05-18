Любовь на карантине: Лили Джеймс и Мэтт Смит возродили роман после полутора лет разлуки

Мэтт Смит и Лили Джеймс

Поклонники одной из самых романтичных звездных пар Великобритании ликуют от восторга — спустя почти полтора года после расставания звезда сериала «Аббатство Даунтон» Лили Джеймс и Мэтт Смит, известный своей ролью в научно-фантастическом шоу «Доктор Кто», снова вместе. Поговаривают, что сойтись Мэтта и Лили подтолкнула пандемия коронавируса и связанный с ней карантин, который они проводят вместе.

После расставания у Мэтта и Лили оставался общий дом, в котором они оба бывали довольно редко. Однако после начала пандемии они вместе оказались в нем в изоляции. В отсутствие работы и других отвлекающих факторов они смогли восстановить отношения. Между ними действительно есть особая химия. Они потрясающая пара. Все их друзья втайне надеялись, что когда-нибудь это произойдет, потому что они делают друг друга невероятно счастливыми,

— рассказал инсайдер об отношениях Джеймс и Смита в беседе с изданием The Sun.

Лили Джеймс и Мэтт Смит

Джеймс и Смит познакомились в 2009 году на съемочной площадке фильма «Гордость и предубеждение и зомби», а в 2014-м начали встречаться. Лили и Мэтт были вместе пять лет, но в декабре прошлого года приняли решение расстаться. Основной причиной разрыва стал напряженный рабочий график актеров — они попросту были слишком заняты, чтобы видеться друг с другом. Впрочем, есть еще одна версия — Лили не могла смириться со слишком близкой дружбой Мэтта с его коллегой по сериалу «Корона», 37-летней Клэр Фой.

Кстати, еще до расставания Мэтт Смит признавался, что готов связать себя узами брака с Лили. Актер добавил, что с нетерпением ждет момента, когда станет отцом. Лили также говорила о возможном браке с Мэттом — она сообщила, что семья является для нее главной радостью и приоритетом. Не исключено, что именно на карантине звездная пара решится на важный шаг, а вскоре после окончания пандемии сыграет свадьбу!

По материалам: www.spletnik.ru