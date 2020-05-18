«Вы бы сидели в твиттере?»: мама Граймс раскритиковала Илона Маска за легкомысленное поведение и странную цитату

Илон Маск и Граймс

Кажется, в семье Граймс назревает первый конфликт, воспетый во многих анекдотах, — конфликт тещи и зятя. Хотя официально отношения с Илоном Маском певица не оформила, у ее мамы Сэнди Гароссино уже есть претензии к избраннику дочери, от которого она недавно родила сына.

В своем твиттере Сэнди, которая работает журналисткой, раскритиковала один из недавних постов Маска, в котором он призвал «выбрать красную таблетку».

Сэнди Гароссино

Данная фраза является отсылкой к фильму «Матрица», где, напомним, главный герой Нео стоит перед выбором: взять красную таблетку и узнать суровую правду или выбрать синюю, оставшись в блаженном неведении.

Илон Маск и Граймс

Но это не единственный смысл фразы. Ее также часто используют активисты, выступающие за права мужчин. «Красной таблеткой» они обозначают моменты, когда понимают, что этот мир принадлежит женщинам, а мужчины находятся в более уязвимой позиции.

Если бы ваша девушка пережила сложную беременность и роды две недели назад, и вам было бы больше 16 лет, вы бы сейчас вопили об этой фигне про мужские права в твиттере?

— написала в своем блоге мама Граймс, а затем удалила этот пост.

Но, как говорится, интернет помнит все. Тем более высказывание Сэнди не оставило равнодушным пользователей сети.

Это мама Граймс. День Благодарения будет забавным,

— иронично прокомментировал один из пользователей сети, разместив скриншоты сообщений Гароссино.

Впрочем, однозначно трактовать твит Маска довольно затруднительно, ведь пользователи сети сразу же нашли и другие скрытые смыслы в послании основателя SpaceX. Так, многие посчитали, что таким образом Илон выразил свою поддержку Дональду Трампу (неофициальным цветом республиканской партии является красный), другие же предположили, что это реакция на мировые локдауны из-за коронавируса и множественные теории о том, что пандемия — это лишь предлог установить всеобщий контроль за населением и разрушить экономики.

Ранее журналистка также перепостила сообщение от Pivot Podcast, в котором призывали арестовать Илона Маска за его попытки открыть заводы Tesla в Калифорнии. Из-за пандемии коронавируса в штате приостановили все производства — данный шаг со стороны властей сам предприниматель назвал «фашистским».

Досталось Маску, впрочем, не только от потенциальной тещи, но и от Лилли Вачовски, одной из режиссеров «Матрицы».

Да пошли вы оба,

— прокомментировала она пост самого Маска, а также перепост, который сделала Иванка Трамп.

Сама Граймс конфликт мамы со своим избранником пока никак не прокомментировала.

Илон Маск с сыном

Напомним, пару недель назад у Граймс и Илона родился сын. Пара сразу привлекла к себе вниманием необычным выбором имени для ребенка, состоящим из символов и цифр. Молодым родителям даже пришлось объяснять, как правильно оно читается.

По материалам: www.spletnik.ru