Беременность и новорожденная дочь: Лера Кудрявцева поделилась архивными кадрами

Лера Кудрявцева с дочкой Машей

Сегодня телеведущая Лера Кудрявцева отмечает 49-летие. В честь праздника звезда опубликовала в инстаграме видео из множества снимков, сделанных во время второй беременности, фотографий дочки Маши и супруга Игоря Макарова.

Мои года — мое богатство! 19 мая,

— коротко подписала ролик Лера.

В качестве музыкального сопровождения к своей подборке Кудрявцева выбрала композицию Вахтанга Кикабидзе.

Именинницу поздравили многие знаменитые коллеги и друзья, среди которых Ольга Орлова, Гоша Куценко, Олеся Судзиловская, Юлия Ковальчук, Игорь Гуляев, Анфиса Чехова, Алла Крутая, Инна Маликова, Юлия Савичева, Екатерина Андреева и другие.

Дочь Леры Кудрявцевой Маша родилась в прошлом году, однако звездные родители впервые показали ее лицо только в мае этого года. Долгое время звезда скрывала свою беременность, поэтому некоторые пользователи сети даже решили, что телеведущая пользовалась услугами суррогатной матери. Однако Кудрявцева опровергает эти слухи и уверяет, что ей пришлось обратиться к процедуре ЭКО, но Машу она родила сама.

Лера Кудрявцева с мужем

Дочь Леры Кудрявцевой Маша

С первого раза зачать ребенка не получилось. Лера смогла забеременеть лишь с третьей попытки. Для 32-летнего хоккеиста дочь стала первенцем, тогда как Кудрявцева в 19 лет родила сына Жана от барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка.

По материалам: www.spletnik.ru