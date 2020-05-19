Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс после 10 лет брака: «Наши пути разошлись»

Меган Фокс и Брайан Остин Грин

Слухи о расставании 34-летней Меган Фокс и 46-летнего Брайана Остина Грина, которые уже несколько месяцев ходят в прессе, нашли свое подтверждение. Вчера Грин во время записи одного из подкастов сообщил, что они с супругой действительно приняли решение расстаться после 10 лет брака.

Брайан признался, что первые сложности в их отношениях с Меган начались в конце прошлого года, после того, как супруга уехала из страны на съемки картины Midnight in the Switchgrass (фильм пока не получил названия в российском прокате) вместе с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером. Через несколько недель после возвращения актрисы со съемок у них с мужем случился серьезный разговор.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс

Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец чувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня,

— рассказал Грин.

Брайан уточнил, что они с Меган всегда с ужасом наблюдали за другими звездными парами, которые расстаются со скандалами. Поэтому в разговоре они сразу же решили, что будут сохранять дружеские и цивилизованные отношения ради своих троих сыновей. Все вместе они решили семейные праздники и каникулы.

Грин уточнил, что их расставание с Меган никак не связано с обманом одного из партнеров. Брайан также рассказал, что думает о рэпере Колсоне Бэйкере, с которым сейчас Фокс многие приписывают роман:

Я никогда лично с ним не встречался, но мы с Меган говорили о нем. Сейчас они дружат. Судя по тому, что сказала Меган, он действительно искренний и хороший парень. Я доверяю ее мнению, она всегда была очень рассудительной. Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган злодеи, а я жертва, потому что все совсем не так, как пишут в прессе.Грин добавил, что не исключает возможности того, что в будущем они вновь сойдутся с Меган, но уточнил, что на данный период времени их пути разошлись:

Кто знает, может быть, это конец нашей истории. Однако впереди еще целая жизнь. Сейчас наши пути разошлись в разные стороны. Все может вернуться на круги своя, а может и не вернуться. Мы этого не знаем. Я не хочу делать никаких прогнозов на этот счет, потому что просто понятия не имею, что будет дальше.Напомним, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин поженились в 2010 году и воспитывают в браке троих сыновей. В 2015 году они пережили серьезный кризис в отношениях. Тогда звездная пара уже собиралась разводиться, однако от этого шага их в последний момент остановила третья беременность Меган.

По материалам: www.spletnik.ru