Евгений Чичваркин рассказал о трудном разводе с женой, отношениях со старшими детьми и «своей боевой подруге»

Евгений Чичваркин и Татьяна Фокина

Команда телеграм-канала «Антиглянец» устроила очередное «Светское бинго» — выпустила четвертый выпуск своего YouTube-шоу, на этот раз пригласив в качестве гостей Евгения Чичваркина, Нику Белоцерковскую, Ульяну Цейтлину и Алексея Зимина. 40-минутны эфир был полон воспоминаний о друзьях и врага, нынешних спутниках и спутницах, а также бывших.

Чичваркин, который редко дает интервью, ответил на несколько вопросов о своей семейной жизни. Сооснователь «Евросети», владелец магазина Hedonism Wines и ресторана Hide в Лондоне признался, что в течение четырех лет, пока шел его бракоразводный процесс с женой Антониной, не мог нормально общаться со старшими детьми (сейчас его сыну Ярославу почти 22 года, а дочери Марте — 14).

Наталия Архангельская и Евгений ЧичваркинЯ злопамятный. Никому ничего не прощаю, только мелочи. Большие вещи не прощаю. Не прощаю, когда детям говорят, что ты мудак, козел и кусок дерьма и вообще самый плохой человек на земле. Когда основное дело жизни у тебя отбирают или близких людей… Сейчас с детьми отношения налаживаются и они гораздо лучше. Буквально вчера мы ужинали вместе, играли в «Крокодильчика». Мальчику уже почти 22. Он богатырь — это факт, но в душе все еще маленький мальчик, которому нужно тепло, нежность, совет добрый. С детьми более или мене лучше, но три или четыре потерянных года — это, наверное, не то, что стоит прощать,— сказал он.

Дети Евгения Чичваркина: Ярослав, Марта и АлисаНа вопрос о связи своего развода с переездом в Лондон и началом новой жизни там Евгений ответил, что несколько причин для расставания с Антониной совпали.По сути мы оказались, как сейчас многие, на карантине. Оказались с моей бывшей женой в загородном дома и прежде никогда так много не общались, как в тот момент, как я оказался без работы. Были боевые действия на несколько сторон одновременно: меня хотели экстрадировать. Это – раз, а во-вторых, я никогда в жизни не встречал настолько интересного и подходящего мне человека, как моя боевая подруга Татьяна. И эти факторы как-то совпали,— сказал бизнесмен.

Евгений Чичваркин

Сейчас Чичваркин официально не женат и говорит, что решение не вступать в законный брак принадлежит его нынешней возлюбленной Татьяне Фокиной, маме его младшей дочери Алисы и управляющей винного магазина Hedonism Wines и ресторана Hide.Это принципиальное жизненное решение моей боевой подруги, что институт брака не нужен. Это ее позиция, и я к ней отношусь с уважением. У меня развод занял период с 2013 по 2017 год. Четыре года в судах. Половина денег всех. Испорченные отношения и потерянные годы с детьми,— пояснил он.

Евгений Чичваркин и Татьяна Фокина с дочерью Алисой

По материалам: www.spletnik.ru