«Как ты ни крути, но мы не пара»: история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Культура
Игорь Кнышевский0
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"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Настя Каменских и Алексей Потапенко

«Как ты ни крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости» — заявили Настя Каменских и Потап в одном из своих первых хитов, на тот момент даже не догадываясь, как в дальнейшем сложится их судьба. Отношения этого творческого союза сначала и правда складывались непросто: пока поклонники грезили об их романе, за пределами сцены Настя и Алексей постоянно ссорились и строили свою личную жизнь совершенно с другими людьми. Однако через несколько лет все изменилось: коллеги по группе влюбились друг в друга, но целых 10 лет были вынуждены скрывать свои чувства, потому что боялись осуждения общественности. Ровно год назад Настя и Алексей наконец публично признались друг другу в любви и сыграли пышную свадьбу. В новом материале SPLETNIK.RU вспоминает, как начинался роман 33-летней Насти и 39-летнего Алексея, и рассказывает, почему влюбленным так долго приходилось держать свои отношения в тайне.

Знакомство и взаимная неприязнь

Алексей Потапенко (Потап — творческий псевдоним артиста и продюсера. — Прим. ред.) и Настя Каменских познакомились в далеком 2006 году. Тогда рэпер искал вокалистку для своего нового проекта. Попробовав себя в дуэте с несколькими исполнительницами, Алексей прислушался к совету своего друга и пригласил на прослушивание Настю Каменских. Оказалось, что при первой встрече Алексей и Настя совершенно друг другу не понравились.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских и Потап

У моего товарища была певица, собственно, ею и оказалась Настя. Он никак не мог ее раскрутить, вот и предложил мне записать с ней песню. Мы встретились, я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать и продолжил поиски, — как-то поделился Потап в беседе с изданием Woman.ru.

После такого скомканного знакомства суперпопулярного поп-дуэта могло бы вовсе и не быть. Однако на тот момент и Настя, и Алексей уже долгое время пытались пробиться сольно, но так и не могли добиться успеха. Тогда Потап оставил эмоции и все же решил попробовать сотрудничество с Каменских в дуэте: он посчитал, что так у них будет гораздо больше шансов стать популярными."Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Настя тоже согласилась на работу с рэпером, и совсем скоро они выпустили свою первую песню в составе дуэта «Потап и Настя» под названием «Без любви». Слушатели сразу оценили хит — сначала на родной для артистов Украине, а потом и в России.

«Потапа и Настю» начали приглашать на выступления, после чего они поняли, что нашли подход к зрителю, и окончательно решили выступать в дуэте.

В 2007 году Потап и Каменских записали один из своих главных хитов — «Не пара». Именно с ним они выиграли во Всероссийском музыкальном конкурсе «Пять звезд» и получили право исполнить гимн Олимпиады-2014 в Сочи. Однако в итоге спеть гимн Насте и Потапу так и не удалось: по словам рэпера, организаторы Олимпиады попросту их «кинули»:

Дорогие друзья, нас с Настей кинули! На конкурсе «Пять звезд» мы выиграли право исполнять гимн Олимпиады-2014. Почему же теперь его поют другие? Нам вручили призы и в эфире торжественно пообещали, что «Потап и Настя» исполнят гимн в 2014-м, а теперь нас просто… Опрокидывают! Дорогие друзья, я вас прошу, помогите не сойти этому с рук, это личное и профессиональное оскорбление! Вот такая несправедливость.

После победы в соревновании молодых исполнителей популярность дуэта продолжала расти: они возглавляли российские и украинские чарты, активно записывали пластинки и много гастролировали.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойМногие уже тогда начали говорить о романе Насти и Алексея, однако мало кто знал, что на самом деле в тот момент в коллективе царили очень напряженные отношения.Мы выпускали песни, которые становились хитами. А наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года чем больше мы ссорились, тем популярнее становились, — вспоминали артисты о том непростом периоде.Как выяснится позже, под той взаимной неприязнью Настя и Потап, возможно, и сами того не ведая, скрывали симпатию друг к другу, которую просто не могли себе позволить, потому что оба находились в отношениях с другими людьми.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Настя до ПотапаО романах Насти на протяжении всего времени существования музыкального коллектива ходило много слухов, однако сама звезда рассказывала только об одних своих серьезных отношениях — с сокурсником Владимиром Дятловым. Чувства между ними вспыхнули еще в юности, когда оба учились в украинско-американском Гуманитарном институте Wisconsin International University на факультете «Внешнеэкономическая деятельность».

Первые несколько лет молодые люди просто дружили, а потом начали встречаться. Они близко общались семьями и долгое время видели свое будущее исключительно вместе. Отношения Каменских с молодым человеком продолжались и после того, как Настя оставила институт ради музыкальной карьеры и начала активно гастролировать.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских и Владимир Дятлов

У нас не было любви с первого взгляда. Мы вместе учились в университете на экономическом факультете. Два года просто дружили. А после какой-то дискотеки поняли, что влюбились друг в друга… Знаете, я в основном общалась с мужчинами старше меня. И меня всегда напрягало их покровительственное, как к маленькой девочке, отношение ко мне. И чувство, что я — красивое дополнение к его машине. С Володей у нас все не так. Мы одногодки и общаемся на равных. Он очень хороший, чистый, абсолютно неиспорченный, — описывала Настя их отношения с Володей в одном из своих архивных интервью.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских

На заре карьеры Каменских в группе «Потап и Настя» ее с возлюбленным связала общая трагедия, которая потом по иронии судьбы стала и причиной их расставания. В 2006 году, прямо накануне записи первого клипа дуэта, Настя вместе с Владимиром, его родителями и младшими сестрами попала в страшную автомобильную аварию по пути из Киева в Николаев. Этот драматический момент Каменских до сих пор вспоминает как сцены из жуткого фильма, а 8 июня, день в который случилась авария, считает своим вторым днем рождения:

Мы на машине ехали из Киева в Николаев, чтобы отметить день рождения Маруси — сестренки моего молодого человека Володи. Ей в этот день исполнилось 15 лет. Мы — это я, Вова, его мама, папа и младшие сестры Соня и Маруся… Незадолго до этого Вовин папа купил трейлер — собирался летом попутешествовать с семьей. Трейлер везли сзади на прицепе, и ехали мы небыстро. Вдруг машину резко тряхнуло. В ту же секунду автомобиль резко повело вправо. Почему-то заложило уши, перед глазами мелькнула голубизна неба, потом трава, опять небо… В кино такие сцены показывают долго и подробно. А в жизни все происходит молниеносно. Вот только что мы спокойно ехали по пустому шоссе, вдруг навстречу огромная фура, и… поток воздуха от нее был такой силы, что трейлер повело в кювет, и за собой он потащил машину… Раз пять нас крутануло. Я потеряла сознание.В аварии Настя получила серьезную травму ноги и рассечение головы. Очнувшись, она обнаружила, что в сознании остался только Владимир, — его родители и сестры не подавали признаков жизни. До приезда скорой помощи молодой человек оказал первую помощь Насте, а также буквально вернул с того света свою 10-летнюю сестру Соню, делая ей искусственное дыхание. Родители Владимира, а также его сестра Маруся, которая в этот день праздновала свое 15-летие, не выжили в аварии: отец молодого человека умер еще до приезда в больницу, мать скончалась через 9 дней после трагедии, а сестра ушла из жизни еще спустя 9 дней вслед за мамой.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских и Владимир Дятлов

Трагедия сильно закалила характер Владимира и раз и навсегда изменила его жизнь. Из Киева он переехал жить в Николаев, чтобы заботиться о двух бабушках, прабабушке и сестре, а также продолжать бизнес отца — содержать агроферму. Все свободное время в своем плотном рабочем графике, состоящем из постоянных гастролей и выступлений, Настя уделяла возлюбленному. При любой возможности Каменских собирала вещи и уезжала к Владимиру в Николаев, он также выкраивал выходные, чтобы навещать ее в Киеве. Уверена, что даже если мы когда­-нибудь и разойдемся, все равно уже не сможем стать чужими людьми. Эта авария очень крепко связала наши судьбы. Теперь я отношусь к Вове не только как к любимому человеку. Он для меня и брат, и сын, и муж, и отец, — рассказывала Каменских еще до расставания с возлюбленным.

Слова Насти оказались пророческими. Через три года таких отношений на два города молодые люди приняли решение расстаться, однако при этом сохранили по-настоящему теплые и дружеские отношения. Каждый год 8 июня они стараются встречаться, чтобы вместе вспомнить погибших родных Владимира и отметить свой второй день рождения. По словам Владимира Дятлова, после всего пережитого их отношения с Настей сейчас больше напоминают братско-сестринские.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Потап до Насти

В 2000 году Алексей Потапенко женился на продюсере Ирине Горовой, и их отношения долгое время напоминали идиллию. Вместе они воспитывали дочь Ирины от первого брака, Наташу, а в 2008 году родили общего сына Андрея. Наличие крепкой и дружной семьи у Потапа долго было главным аргументом поклонников против слухов о романтических отношениях рэпера с коллегой по дуэту.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойИрина Горовая и Алексей Потапенко

Только намного позже выяснилось, что последние пять лет до официального развода Алексей и Ирина не жили вместе: фактически они расстались почти сразу после рождения сына. Однако много лет Потап продолжал сохранять иллюзию счастливой семьи. Только в 2016 году выяснилось, что Алексей официально развелся с Ириной, причем сам развод случился двумя годами ранее. Потап уточнил, что остался в дружеских отношениях с бывшей супругой, по-прежнему ведет с ней дела общего продюсерского центра MOZGI Entertainment и регулярно общается с сыном Андреем, который за год карьеры отца в принципе привык, что папы часто не бывает дома из-за плотного рабочего графика.

Для меня это не развод, просто наши отношения перешли в другое русло. Ради каких-то рабочих моментов ушли личные амбиции, ведь мы так долго работали над нашей мечтой: сделать компанию, которая производит весь цикл работы в шоу-бизнесе, — рассказал Потап о разводе в одном из интервью."Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойАлексей Потапенко и Ирина Горовая с сыном Андреем

Экс-супруга Алексея подтверждает, что после расставания им удалось сохранить близкие дружеские отношения. Ирина по-прежнему может обратиться к Потапу с любой просьбой и знает, что он обязательно ей поможет.Да, мы развелись, это правда. Уже пять лет живем отдельно, а официально оформили развод два года назад. И мы действительно крепкая, но не супружеская пара… Мы родители, деловые партнеры, мы настоящие друзья… Если у меня возникает проблема — Леша первый, к кому я обращаюсь, и он единственный человек, которому я доверяю на 100%. Мы нестандартная пара — симбиоз двух людей, которые не могут существовать друг без друга, — делилась Ирина Горовая в беседе с журналистами еще в 2016 году.

После развода Ирина, как и ее бывший звездный муж, устроила свою личную жизнь, — теперь на семейных праздниках Потап спокойно сидит за одним столом с ее новым бойфрендом и с удовольствием общается с ним по душам.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойИрина Горовая Алексей Потапенко

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойАлексей Потапенко с сыном Андреем

Первые слухи о романе

Конечно, первые слухи о романе Насти Каменских и Алексея Потапенко появились почти сразу после основания их дуэта, — таких разговоров практически не избежать, когда речь идет о подобных творческих союзах мужчины и женщины. Сначала эти слухи подпитывались исключительно бурной фантазией поклонников, ведь первые несколько лет Потап и Настя совсем не ладили, к тому же у каждого была своя личная жизнь.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских и Потап

Однако после расставания Насти с Владимиром Дятловым, которое произошло в 2009 году, и фактического расставания Потапа с супругой (рэпер перестал жить вместе с Ириной в том же 2009-м) отношения в коллективе явно изменились.

Сейчас сложно понять, когда именно между коллегами по группе начался роман, однако первые доказательства его появились только в 2013-м. Тогда папарацци засняли очень похожих на Настю и Потапа людей во время отдыха на Кубе. На этих кадрах пара нежно обнималась и целовалась и весело проводила время на пляже. Сначала никаких комментариев по этому поводу Настя и Алексей не давали, но вскоре после отпуска Каменских вообще заявила, что ездила на курорт в гордом одиночестве, потому что только так по-настоящему отдыхает от работы и постоянной суеты.

Однако с тех пор в прессе с завидной регулярностью появлялись все новые и новые слухи о романтических отношениях между Настей и Потапом — оба продолжали все отрицать.

Вплоть до 2016 года Алексей скрывал, что давно развелся с женой. Разойтись Алексею и Ирине удалось без скандала и взаимных претензий, плюс ко всему они продолжали тесно общаться из-за сына и общей продюсерской компании, поэтому у большинства поклонников даже не появлялось сомнений в том, что на самом деле рэпер уже много лет живет с Настей Каменских. Все это продолжалось ровно до тех пор, пока влюбленные не решились наконец заявить о своих долгих и крепких отношениях публично.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойНастя Каменских и Потап

Подтверждение романа и свадьба

В 2017 году Потап и Настя Каменских объявили, что ставят работу своего творческого дуэта на паузу, чтобы вплотную заняться сольными проектами: Алексей взял псевдоним ПТП, а Настя — NK. Однако даже после этого слухи об их романе не прекратились. Одни стали замечать, что на безымянном пальце Каменских появилось кольцо, очень похожее на обручальное, другие связывали паузу в работе группы с возможной беременностью певицы, причем отцом считали именно Потапа.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Еще три года после объявления о разводе с супругой Ириной Потап скрывал, что у него появилась новая любовь, однако 23 мая наконец решил признаться всему миру, что его избранницей уже много лет является Настя Каменских. О своих чувствах Потап рассказал в треке «Константа», который вышел утром накануне их свадебного торжества. Вместе с песней вышел и клип, состоящий из романтичных кадров с Настей Каменских. Как оказалось, роман с коллегой по дуэту рэпер скрывал почти 10 лет.

Я люблю тебя больше всех на этом свете,У нас будут красивые милые дети.Люблю тебя больше всех в этой вселенной,Моя любовь — это константа, она неизменна.Потому что ты мне как зеркало показалаМеня самого настоящего и свободного,Потому что ты судьбу исковерканнуюПовернула, и теперь она из счастья соткана, — признался Потап в любви Насте в своей песне.

В этот же день Настя и Алексей сыграли свадьбу в одном из загородных ресторанов Киева. Праздник получился самобытным — все вокруг было отделано деревом и оригинальными декорациями, повсюду горели свечи. На свадьбе звездной пары присутствовали только самые родные и близкие друзья. В числе гостей была и бывшая супруга Потапа вместе с его сыном Андреем.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойАлексей Потапенко и Настя Каменских

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Казалось бы, теперь поклонники наконец получили подтверждение романа Насти и Потапа и поняли, что все эти годы их подозрения на этот счет не были беспочвенными, однако появились новые слухи: некоторые фанаты пары начали сомневаться в правдивости их свадьбы — многие до последнего думали, что торжество было фейковым и было устроено ради пиара нового трека Потапа.

Позже Настя и Потап убедили поклонников, что поженились вовсе не ради хайпа, а во имя большой и чистой любви. В прессе поговаривали, что на самом деле Потап и Настя тайно поженились еще 18 октября 2018 года, а само публичное торжество решили устроить в мае следующего года.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойЭто было очень трудно сделать лично мне как мужчине: всему миру рассказать, кто она, как сильно я ее люблю. Наконец-то упала завеса, и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня были семья, дети, работа — и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских, и я очень счастливый человек. Пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят — мне безразлично. Мне стало настолько легко, поэтому сейчас я честен перед собой и всеми, — делился своим счастьем Потап уже после признания в романе и свадьбы с Настей Каменских.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Семейная жизнь

Вот уже целый год Настя Каменских и Потап наслаждаются тем, что им больше не надо скрывать свои отношения, и открыто говорят о своих чувствах в беседе с журналистами и соцсетях. Супруги регулярно делятся совместными снимками, сделанными дома или во время путешествий по миру, а подписчики с нетерпением ждут, когда пара объявит о грядущем пополнении в семье.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайнойК слову, сейчас у Насти и Потапа пока нет времени на воспитание детей. Каменских активно занимается своим музыкальным проектом NK и записывает хиты на иностранных языках, а Потап помогает в его продвижении, параллельно уделяя внимание еще и другим подопечным своего продюсерского центра.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Влюбленные признаются, что иногда из-за насыщенных рабочих графиков у них с трудом получается проводить время вместе:У нас с Лешей не совпадают графики. Я, например, всегда ложусь спать где-то в девять вечера. Вчера и позавчера Леша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись. Он может меня разбудить, поцеловать, но на этом все. Да, это сложно, но мы же очень много работаем.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

Один из треков Каменских Elefante уже стал большим хитом в Испании, однако останавливаться на достигнутом певица не собирается. У Насти грандиозные планы на 2020-й — она мечтает стать лауреатом латиноамериканской версии премии «Грэмми» и прославиться на весь мир. Потап понимает стремление возлюбленной, верит в ее силы и во всем поддерживает.

"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной"Как ты ни крути, но мы не пара": история любви Потапа и Насти Каменских, которая 10 лет оставалась тайной

По материалам: www.spletnik.ru


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