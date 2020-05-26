Жизнь в США, рок-группа и работа официанткой: что мы знаем о дочери Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавете

Елизавета Варум и Леонид Агутин

Сегодня известная российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает день рождения — ей исполнился 51 год. Но рассказать мы хотим не о ней, а о ее единственной 21-летней дочери Елизавете, которую она родила в браке с Леонидом Агутиным. Уже много лет Лиза живет в Майами, где она поет в рок-группе и пробует себя на музыкальном поприще. О том, что мы еще о ней знаем и почему она совсем не похожа на других звездных детей, рассказываем в нашем материале на SPLETNIK.RU.

Появление на свет, первые годы жизни и переезд в США

Елизавета Варум родилась 9 февраля 1999 года в Москве, когда ее родители еще не состояли в браке (Леонид и Анжелика поженились спустя год с небольшим после рождения дочери). Первые годы жизни Лиза много времени проводила со своими бабушкой и дедушкой — отцом Анжелики Юрием и его женой Любовью.

Бросить карьеру родители Лизы тогда не могли — во-первых, оба они были на пике своей популярности, а во-вторых, нужно было зарабатывать деньги, чтобы обеспечить семью, поэтому такой вариант им показался самым разумным. Обращаться к помощи няни Анжелика и Леонид не хотели, тем более что Юрий и Любовь обожали внучку и с удовольствием проводили с ней время.

Анжелика Варум с дочерью Лизой

Поскольку мы были такими серьезными уже на то время с Леней гастролерами, когда Лизка появилась на свет, естественно, все функции родителей или, скажем так, настоящих родителей, кто кормит, возится и так далее, взяли на себя мой папа, его жена Любочка и мой брат. Поскольку никто в моей семье на то время уже не работал, не зарабатывал, времена были достаточно сложные, я была у своей семьи единственным кормильцем, что меня, в общем-то, вполне устраивало,

— рассказывала Анжелика.

Леонид Агутин с дочерью Лизой

Когда Лизе было пять лет, она вместе с дедушкой и бабушкой переехала в США, где и живет по сей день. Родители, по понятным причинам, не могли остаться с дочерью, но старались навещать ее при первой же возможности. Разлуку, конечно, переживали тяжело все. Анжелика рассказывала, что дочь сильно скучала по родителям, из-за чего ее сердце буквально разрывалось.

Ребенок, естественно, скучал, и когда мы приезжали, она пробиралась в гардеробную, брала мою куртку, в которой я прилетела, заходила к себе в спальню и укладывалась на нее спать. Вот это просто до истерики, конечно, было страшно,

— говорит Варум.

Лиза Варум

Кстати, фамилию девочке дали мамину все по той же причине регулярных перелетов за границу — так как Лиза часто летала с бабушкой и дедушкой, во избежание лишних вопросов удобнее было, чтобы у них была одна фамилия.

Но, несмотря на то что родителей Елизавета видела не часто, Анжелика говорит, что она была очень «понятливым» и «прощающим» ребенком.

Она, конечно, эту ситуацию принимала. Она очень деликатный человек, и когда у нее спросили журналисты, ей было лет 14, впервые ей задали вопрос: «Лиза, а вот как же ты, родители все время в разъездах?», она ответила: «Знаете что, если бы я была в такой ситуации, я бы поступила точно так же», — делилась певица.

Тем не менее проблемы в их взаимоотношениях тоже были. Анжелика признавалась, что бабушка и дедушка были недостаточно строги с Лизой, а они с мужем не были для дочери авторитетами, так как она их видела редко. Тогда певица решила, что ей самой нужно взять ситуацию в свои руки.

Я поняла, что однажды может стать уже поздно, и взяла ситуацию под полный контроль. Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку,

— рассказывала она.

Однако урок Лиза усвоила быстро, и когда ей было 15 лет, мама предоставила ей полную свободу действий.

Образование и музыка

В Майами Лиза сначала ходила в детский сад, а затем училась в школе. Где и в какой именно, неизвестно, но, по некоторой информации, ее обучение проходило в частной школе. Поступать в колледж Лиза пока, судя по всему, не надумала — девушка всерьез увлеклась музыкой и решила пойти по стопам своих родителей.

В возрасте 13 лет Лиза основала свою первую рок-группу Without Gravity и вместе с коллективом записала несколько песен. Потом она занялась сольной карьерой и в 2018 году выпустила дебютный видеоклип на песню High Expectations.

Сейчас Елизавета Варум является вокалисткой группы Bruvvy Band. Она сама пишет стихи, играет на гитаре и пианино. Пока увлечение Лизы популярной ее не сделало — вместе с группой она выступает с концертами только в клубах. Доход ей музыка пока тоже не приносит. Но, несмотря на свое звездное происхождение, девушка не брезгует простой работой — Анжелика признавалась, что, хотя они с Леонидом помогают дочери деньгами, Лиза в свое время даже подрабатывала официанткой.

Дочь Варум и Агутина действительно не производит впечатление избалованного ребенка: она обожает кеды Converse и рваные джинсы, в ее инстаграме нет пафосных снимков роскошных интерьеров и дорогих машин, бесконечных фотографий на пляже или отфотошопленных селфи — показная жизнь на публику ее явно не интересует.

Какое-то время у Лизы даже был псевдоним (вероятно, она не хотела, чтобы ее ассоциировали со знаменитыми родителями) — знакомые знали ее под именем Лиз Холлоуэй, но затем она от него все же отказалась.

Лиза несколько раз принимала участие в концертах своих родителей. В феврале этого года она исполнила песню «Если ты когда-нибудь меня простишь» с известным американским гитаристом-виртуозом Элом Ди Меолой на юбилейном концерте отца.

Социальные сети

В отличие от своих знаменитых родителей, Лиза не так популярна в инстаграме: у нее всего 5 600 подписчиков. Блог она ведет не слишком активно, редко публикуя фотографии и практически не рассказывая о своей жизни. Но в сентябре она разоткровенничалась и сообщила, что у нее были проблемы с психическим здоровьем в прошлом году.

Я боролась с этим, и больше всего на свете я боялась этой ауры беспомощности, которую я излучала. Осведомленность о психическом здоровье — это не то, что лично я хотела бы пропагандировать, и честно говоря, потому, что я не хотела признавать, что со мной было что-то «не так». Потому что ни у кого из нас нет времени болеть. Я чувствую, что потратила впустую так много дней, когда была одержима различными фобиями. Мне стыдно за то, что так много дней я жила сама по себе. Я не хочу упорно работать, чтобы быть стабильной, но, как и для многих, в этом суть. И я смирилась с этим, главным образом потому, что я не думаю, что у Led Zeppelin, лазаньи или моих друзей есть альтернатива,

— написала она и выразила благодарность всем людям в ее жизни, кто протянул ей «руку помощи».

Блог Елизавета в основном посвящает своему увлечению музыкой и делится фото и видео с концертов и домашних «выступлений». Подписчики отмечают не только ее внешнее сходство с родителями, но и талант, который она от них унаследовала.

Взяла от папы с мамой все самое лучшее,

— пишут ей фолловеры и призывают покорять Россию.

На родину Лиза иногда действительно приезжает, но окончательно возвращаться не планирует. Кстати, несмотря на то что всю сознательную жизнь Лиза прожила в США, где она и разговаривает, и поет на английском языке, по словам ее отца, она прекрасно говорит и по-русски.

Лиза хорошо общается и со своей сводной сестрой Полиной — 24-летней дочерью Леонида Агутина от отношений с Мариной Воробьевой. У них, к слову, много общего: Полину тоже воспитывали бабушка с дедушкой, а из России она уехала в детстве. Сейчас старшая дочь музыканта живет во Франции. Лиза познакомилась с Полиной восемь лет назад, но за эти годы, несмотря на расстояние, они очень сблизились.

Дочери Леонида Агутина Лиза и Полина Леонид Агутин с дочерьми Полиной и Лизой

Личная жизнь

Первые по-настоящему серьезные отношения у Лизы начались, когда ей было 16 лет: она стала жить вместе со своим парнем Марком Анджело (он тоже музыкант), который был старше ее на четыре года. Родители Лизы против этого не возражали, хотя Анжелика Варум и не отрицала, что это было слишком рано. Но Марк им очень нравился.

Лиза Варум с бойфрендом Марком, Леонид Агутин и Анжелика Варум

Но как запретить? Это же искалечить психику. Я понимала, что включить заново цербера — значит превратиться во врага. Доверилась дочери. И как мне кажется, не ошиблась!

— говорила она.

Анжелика Варум с дочерью ЛизойС Марком Елизавета встречалась несколько лет и даже собиралась выйти за него замуж, но в конечном итоге они расстались — в какой-то момент Лизе с ним стало скучно и она приняла решение порвать с ним отношения.

Лиза Варум с бойфрендом МаркомНедавно Лиза стала встречаться с участником группы Palomino Blond Кайлом Финком. Очевидно, что их свела любовь к музыке. У них обоих были большие музыкальные планы на этот год, но пандемия коронавируса скорректировала их в не лучшую для них обоих сторону. Карантин влюбленные проводят вместе: они готовят веганские блюда и работают над музыкой. Оба они настроены крайне оптимистично и ждут не дождутся, когда все закончится, чтобы вернуться к полноценной работе и жизни.

По материалам: www.spletnik.ru