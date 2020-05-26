Сестринская любовь: в сети обсуждают милое видео дочерей Кайли Дженнер и Ким Кардашьян
Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Дочери 39-летней Ким Кардашьян и 22-летней Кайли Дженнер растут настоящими кокетками. Впрочем, с такими мамами, которым мир моды и красоты очень близок, это и неудивительно. Вчера Кайли поделилась забавным видео со своими дочерью и племянницей: двухлетними Сторми и Чикаго. В ролике кузины едут в детской тележке, играя друг с другом и заразительно смеясь.
Но интересно не это, а их диалог, который очень удачно попал на видео.
Мне нравятся твои волосы,
— в какой-то момент сказала Чикаго и дотронулась до головы своей двоюродной сестры.
Явно обученная хорошим манерам, Сторми сразу же сделалась серьезной и поблагодарила Чикаго за комплимент.
Спасибо,
— ответила она.
Ролик так понравился интернет-пользователям, что они назвали его видео дня, а девочек — самыми прекрасными маленькими созданиями.
Вообще все внуки Крис Дженнер очень близки между собой, но у Сторми, Чикаго и двухлетней дочери Хлое Кардашьян, Тру, есть особая связь — они всегда с удовольствием играют вместе и отлично ладят между собой.
По материалам: www.spletnik.ru