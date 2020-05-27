Ирина Шейк провела день вместе с экс-возлюбленным Брэдли Купером в его квартире в Нью-Йорке

Ирина Шейк

В последнее время бывшие влюбленные Ирина Шейк и Брэдли Купер стали видеться заметно чаще — поклонники уже даже успели заподозрить пару в воссоединении. Вчера 34-летняя модель провела несколько часов в квартире экс-бойфренда на Манхэттене. К 45-летнему актеру Шейк приехала одна, без их трехлетней дочери Леи — либо девочка осталась с няней, либо как раз гостила у своего отца.

Look звезды был максимально комфортным и при этом стильным: она была одета в велосипедки, черные ботинки, oversize-рубашку и носки от Burberry. Дежурившие у апартаментов Купера папарацци заметили, что немного позже Ирина вышла на улицу, чтобы встретить курьера и принять доставку еды, которую они заказали, а затем снова поднялась в квартиру.

Расставшись с Купером год назад, Шейк практически не рассказывала об их разрыве. Но в интервью британскому Vogue она призналась, что ей пришлось нелегко.

Жизнь без Брэдли — это новая почва. Трудно найти оптимальный баланс, когда ты одинокая мама и работающая женщина. Бывают дни, когда я просыпаюсь и думаю: «Боже, я не знаю, что делать, я разваливаюсь на части»,

— откровенничала она.

По материалам: www.spletnik.ru