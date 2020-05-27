«Клон» 20 лет спустя: встреча Жади и Лукаса на дне рождения сына и беременность дочери Латифы

Мурилу Бенисио и Джованна Антонелли в сериале "Клон"

Этой осенью культовому бразильскому сериалу «Клон» исполнится 19 лет — его премьера состоялась 1 октября 2001 года. Этот сериал пользовался огромной популярностью в России и в каком-то смысле стал частью культурного кода поколения нулевых — «Клон» до сих пор периодически повторяют по ТВ, а фанаты все еще с интересом следят за тем, как сложилась судьба главных персонажей сериала.

На этой неделе появилось сразу несколько новостей о жизни актеров, исполнивших главные роли в «Клоне». Так, на днях интернет-пользователи с интересом смаковали подробности встречи 44-летней Джованни Антонелли и 47-летнего Мурилу Бенисио, которые сыграли в «Клоне» страстно влюбленных друг в друга Жади и Лукаса. Экранный роман Джованни и Мурилу в какой-то момент перерос в реальный, и в 2005 году на свет появился их сын Пьетро. Вскоре после рождения малыша актеры расстались, однако сохранили дружеские отношения ради общего ребенка.

Мурилу Бенисио и Джованни Антонелли в сериале «Клон»

Недавно Антонелли и Бенисио как раз увиделись на вечеринке в честь 15-летия их сына Пьетро. Снимком с этого торжества звезды «Клона» поделились в инстаграме. На фото видно, как бывшие возлюбленные вместе с сыном и детьми от других отношений стоят возле стола, на котором красуется домашний праздничный торт, украшенный свечами.

Увидев это фото, многие фанаты «Клона» с ностальгией вспомнили непростую историю любви Жади и Лукаса, а также отметили, что с годами Джованни Антонелли почти не изменилась. При этом интернет-пользователи с трудом узнали в коренастом мужчине с седой бородой на снимке Мурилу Бенисио, того самого Лукаса из сериала.

Джованни Антонелли и Мурилу Бенисио с общим сыном Пьетро и детьми от других отношений

После расставания с Бенисио в 2007 году Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена итальянского происхождения Роберто Локашио. Их брак продлился всего 4 месяца, — по слухам, Джованни и Роберто развелись из-за постоянных судебных разбирательств с Мурило Бенисио, из-за которых актриса не могла сосредоточиться на новых отношениях. Сейчас исполнительница роли Жади счастлива в отношениях с режиссером Леонарду Ногейра. Они познакомились в 2009 году на съемочной площадке, а через год стали родителями двойняшек Антонии и Софии.

Джованни Антонелли с сыном Пьетро и дочерьми Антонией и Софией

Джованни Антонелли с возлюбленным Леонарду Ногейра

Мурилу после расставания с Джованни сошелся с другой звездой «Клона», Деборой Фалабеллой, которая в сериале играла его дочь. Встречаться они начали уже на съемках другого сериала, «Проспект Бразилии», прожили в гражданском браке больше семи лет, а в 2019-м сообщили о своем расставании. У Бенисио также есть старший сын Антонио — его матерью является бразильская актриса Алессандра Негрини.

Мурилу Бенисио с сыном Пьетро

Мурилу Бенисио и Дебора Фалабелла в сериале «Клон»

Мурилу Бенисио и Дебора Фалабелла

Еще одной радостной новостью на этой неделе с поклонниками поделилась другая звезда сериала «Клон», 32-летняя Стефани Бриту, — в сериале она сыграла дерзкую и своевольную дочь Латифы (сестры Жади) и Мохаммеда, девушку по имени Самира. Вчера Стефани опубликовала в инстаграме новое фото с округлившимся животом и сообщила, что скоро впервые станет мамой. Отец будущего малыша — второй муж актрисы, юрист российского происхождения Игорь Рачковский.

Не могу поверить, что пишу это и проживаю этот момент. Со слезами на глазах и огромной благодарностью в сердце я спешу поделиться с вами лучшей новостью, которую я когда-либо получала… Я стану мамой! Мы ждем ребенка! Любимый, спасибо за то, что ты рядом! Любим тебя, папочка!

— написала Стефани.

Стефани Бриту

Стефани и Игорь вместе уже больше 9 лет, но пышную свадьбу сыграли только в 2018 году. До этого актриса год (с 2009 по 2010-й) была замужем за бразильским футболистом Алешандре Пато.

Стефани Бриту в сериале «Клон»

По материалам: www.spletnik.ru