Бывший муж Ирины Горбачевой Григорий Калинин рассказал о разводе с ней: «Да, я изменял»

Григорий Калинин и Ирина Горбачева

Два года назад актеры Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись после восьми лет отношений, три года из которых пара прожила в браке. Несколько месяцев им удавалось сохранять расставание втайне, а после того как информация о разводе попала в СМИ, актеры некоторое время отказывались от публичных слов о нем. Однако время идет, а вопросы о расставании им пытаются задать в каждом интервью. Этой весной Ирина появилась в эфире YouTube-шоу Юрия Дудя «ВДудь», где рассказала об пережитой измене, а теперь ее слова решил прокомментировать бывший муж.

Григорий Калинин и Ирина ГорбачеваДа, я изменял. Измены в жизни происходят. Такое возможно в браке. Что тут сделаешь? Это всегда больно и неприятно. Кто-то больше переживает, кто-то меньше. Говорю так, потому в моей жизни были измены, в том числе изменяли и мне. Для меня это опыт, я сделал соответствующие выводы. Но надо учитывать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя? Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому? Или у вас возникла спонтанная страсть? Женская и мужская измена, как показывает практика, абсолютно разные вещи, тут нет равноправия. Хотя в любом случае это плохо и разделять на сильный и слабый пол, наверное, не стоит. Надо дальше так строить жизнь, чтобы никому не было больно,— сказал Григорий Калинин в интервью «Экспресс-газете».

По словам Ирины, она пыталась простить измену, но в итоге не смогла. Сейчас у нее и Григория новые отношения: о своем парне Горбачева упомянула в беседе с Дудем, а Калинин сообщил в интервью, что встречается с актрисой Анной Лаврентьевой, с которой знаком шесть лет.

До этого просто дружили, оказывались рядом, когда это было нужно. А сейчас думаем о совместных проектах,

— сказал он о своей нынешней спутнице.

По материалам: www.spletnik.ru