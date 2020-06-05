Умер звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Ширли-Мырли» Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов в фильме "Не может быть!"

Сегодня на 84-м году жизни скончался известный советский и российский актер Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Умер Миша Кокшенов. Светлая память!

— написала она.

Позже смерть актера подтвердила его жена Наталья Лепехина. Она рассказала, что ее супруг умер в больнице, однако точная причина смерти мужа ей неизвестна.

В последние годы Кокшенов тяжело болел — три года назад он пережил два инсульта, но до конца восстановиться так и не смог.

Михаил Кокшенов и Леонид Куравлев в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 27 лет он окончил театральное училище имени Б.В. Щукина. За свою карьеру он снялся в более чем 100 фильмах. Самыми известными его киноработами являются роли в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Спортлото-82», «Ширли-мырли» и многие другие. Михаил Кокшенов в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»

Михаил Кокшенов в фильме «Белые росы» Михаил Кокшенов был женат трижды. От первого брака у него осталась 33-летняя дочь Алевтина. SPLETNIK.RU выражает соболезнования родным и близким актера.

Первым новостью со SPLETNIK.RU поделился блогер cerise.

По материалам: www.spletnik.ru