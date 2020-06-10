Игги Азалия впервые стала мамой

Игги Азалия

30-летняя хип-хоп-исполнительница Игги Азалия объявила в инстаграме, что родила сына. Новость оказалась неожиданной, потому что знаменитость практически сумела сохранить беременность в тайне. В декабре прошлого года поползли слухи о том, что Игги готовится стать мамой, и тогда она значительно снизила свою активность в соцсетях.У меня есть сын. Я ждала подходящего момента, чтобы рассказать об этом… Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не является секретом,— сообщила Игги Азалия в сети.

Игги Азалия

По материалам: www.spletnik.ru