«Нам не нужна помощь»: Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы Пугачевой

Культура
Игорь Кнышевский0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы Пугачевой

Максим Галкин

Во время пандемии коронавируса представители малого и среднего бизнеса оказались в трудном положении из-за введенных властями ограничений. Повсеместный режим самоизоляции негативно сказался и на жизни некоторых артистов, лишившихся возможности зарабатывать живыми выступлениями. Отдельные представители шоу-бизнеса публично рассказали об этом. Также в СМИ появилась информация, что 71-летняя Алла Пугачева якобы подала документы на получение госпомощи. Однако сегодня ее супруг, 43-летний Максим Галкин, назвал эту новость фейком.

Шоумен опубликовал у себя в инстаграме видеообращение к журналистам с просьбой не распространять ложь.

"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы ПугачевойМаксим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Алла не подавала никаких заявлений о получении финансовой помощи от государства в связи с пандемией. У нее нет никакой турфирмы, которая якобы получала деньги или подавала заявление. Как вы, наверное, догадываетесь, мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы. Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет. Пожалуйста, не придумывайте. Нам не нужна материальная помощь от государства,— сказал Галкин.

Самоизоляцию артисты провели в своем подмосковном доме в деревне Грязь вместе с двумя детьми, шестилетними Лизой и Гарри.

"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы ПугачевойМаксим Галкин с дочерью Лизой

"Нам не нужна помощь": Максим Галкин прокомментировал слухи о трудном финансовом положении Аллы Пугачевой… и сыном Гарри

 

Видео из инстаграма Максима Галкина

По материалам: www.spletnik.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

«Человеком года» по версии Time стала группа гонимых за свои взгляды журналистов

Игорь Кнышевский

Сергей Собянин объявил об отмене карантина в Москве с 9 июня

Игорь Кнышевский

Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроили онлайн-вечеринку в честь его дня рождения

Игорь Кнышевский

Добавить комментарий