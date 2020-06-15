София Вергара и Джо Манганьелло отметили шестую годовщину отношений

Джо Манганьелло и София Вергара

Шесть лет назад жизнь Софии Вергары и Джо Манганьелло сильно изменилась — влюбившись друг в друга едва ли не с первого взгляда, они с тех пор не расставались. Вчера супруги отмечали шестую годовщину своих отношений. По этому случаю актриса поделилась в инстаграме романтичным снимком с мужем и поздравила его с их личным праздником.

Шесть лет с тех пор, как ты пошел и нашел меня,

— написала 47-летняя актриса.

Впервые София Вергара и Джо Манганьелло встретились на ужине White House Correspondents’ в Белом доме. По словам 43-летнего актера, увидев Софию, он тогда сразу же в нее влюбился.

Когда мы прогуливались вокруг, я увидел, что кто-то прошел перед нами. Это была София Вергара. Она была в платье, которое ей очень шло, и я просто не мог оторвать от нее глаз,

— вспоминает Манганьелло.

Позже в тот же вечер коллега Вергары по сериалу «Американская семейка» Джесси Тайлер Фергюсон подошел к Манганьелло и сказал, что София хочет подойти к нему и поздороваться. Тогда она, к слову, была помолвлена со своим женихом Николасом Лоебом. Спустя три недели после того судьбоносного вечера они расстались, а Фергюсон дал Манганьелло номер телефона Вергары.

Свадьба Вергары и Манганьелло состоялась спустя год после начала их романа — они поженились на частной церемонии в Палм-Бич во Флориде в окружении родных и близких.

Памятную дату супруги отметили за праздничным ужином при свечах в своем доме в Беверли-Хиллз — здесь они находятся на самоизоляции. Как признавалась Вергара, это непростое время они пережили без разногласий и чувствовали себя очень комфортно, находясь постоянно вместе под одной крышей.

Вообще-то мы не можем пожаловаться. У меня большой дом, так что вместе с нами были еще мои сын и племянница, а также три собаки. Мы чувствовали себя очень комфортно!

— призналась Вергара.

По материалам: www.spletnik.ru