Даша Жукова с дочерью Леей приготовила торт ко дню рождения музея «Гараж»

Даша Жукова с дочерью Леей

В этом месяце музею современного искусства «Гараж» исполнилось 12 лет, но его руководство решило не устраивать шумный праздник с гостями и друзьями, а отметить это событие по-домашнему. Команда музея приготовила торт по рецепту кондитера Garage Café Елены Набиуллиной и поделилась процессом создания праздничных угощений в инстаграме. Присоединилась к этом процессу и основательница музея, 39-летняя Даша Жукова.

Вместе с семилетней дочерью Леей она приготовила сметанник, запечатлев все этапы создания торта.Не совсем похоже на сметанник, но мы очень старались,— прокомментировала результат Жукова.

Даша Жукова с дочерью Леей

Лея, напомним, младшая дочь Жуковой и ее первого мужа Романа Абрамовича — у бывших супругов растет еще 11-летний сын Аарон-Александр.

В 2008 году Даша открыла в Москве центр современного искусства «Гараж», а через три года запустила одноименный англоязычный журнал Garage, посвященный искусству (через два года вышла его русская версия).

Видео из инстаграма

По материалам: www.spletnik.ru