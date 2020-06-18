Инсайдер о Хайден Панеттьери после расставания с Брайаном Хикерсоном: «Пережив испытание, она думает о будущем»

Хайден Панеттьери/Брайан Хикерсон

Похоже, в жизни 30-летней Хайден Панеттьери происходят положительные изменения. Источники из окружения актрисы сообщают, что она окончательно рассталась с Брайаном Хикерсоном, собирается возвращаться в кино и думает о будущем. Недавно экс-возлюбленная Владимира Кличко вернулась в соцсети после длительного перерыва, показав подросшую дочь Кайю Евдокию, живущую с отцом на Украине.У Хайден сейчас все хорошо. Она постепенно восстанавливается. Она перестала общаться с Брайаном (Хикерсоном. — Прим. ред.). А он вернулся в свой родной город в Южной Каролине. И друзья молятся, чтобы ее отношения с ним не возобновились,— цитирует инсайдера Us Weekly.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

С Брайаном Хикерсоном Хайден начала встречаться в 2018 году и, по словам ее друзей, рядом с ним усугубились ее вредные привычки. Весной 2019-го произошла публичная ссора пары в баре, где Брайан вел себя агрессивно и был арестован, но вскоре отпущен под залог.

После домашней ссоры Хикерсона и Панеттьери тоже приезжала полиция и арестовывала его по подозрению в бытовом насилии. Однако актриса отказалась предъявлять суду информацию о рукоприкладстве бойфренда, и дело о домашнем насилии было закрыто. Отношения пары вновь и вновь возобновлялись, но сейчас, как уверяет окружение Хайден, она решила не повторять прошлый опыт.Она повернула свою жизнь на 180 градусов после ужасного испытания с Брайаном и думает о будущем. Она идет вперед, думает о возвращении в Голливуд и творчестве,— сказал инсайдер.

По материалам: www.spletnik.ru