Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Эшли Грэм

32-летняя Эшли Грэм старается быть максимально честной со своими поклонниками и не боится показаться смешной. На днях звезда, которая изолировалась в родном городе Линкольне (штат Небраска) во время пандемии коронавируса вместе с мамой, мужем Джастином Эрвином и сыном Исааком, опубликовала неожиданное видео. На нем plus-size-модель продемонстрировала сломанный передний зуб. Оказалось, что Эшли неудачно надкусила домашнее овсяное печенье, приготовленное ее мамой Линдой.

В видеоролике Грэм объяснила, что печенье хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался под корень (видимо, все-таки зуб не коренной, а винир). Судя по реакции знаменитости, она не расстроилась, а восприняла казус с улыбкой.

Фанаты написали под роликом тысячи комментариев, а Келли Роуленд назвала звезду «лучшей женщиной в мире».

Эшли Грэм с мамой

Недавно Эшли рассказала о своей жизни во время карантина британскому Harper’s Bazaar. Звезда призналась, что рада проводить особенные моменты жизни с Исааком в доме, где она сама выросла. Также модель рассказала о домашних родах.

Джастин хотел быть полезным, но акушерка сказала ему, что он не может сделать абсолютно ничего. У нас есть фото, где я нахожусь на краю бассейна и смотрю в глаза акушерке, которая помогает считать и сохранять концентрацию, а он держит меня за руку. На его лице можно рассмотреть слезу — ему было больно видеть мои мучения и осознавать, что он не может помочь, — вспоминает Эшли.

По материалам: www.spletnik.ru