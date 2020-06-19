Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Культура
Игорь Кнышевский0
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Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Эшли Грэм

32-летняя Эшли Грэм старается быть максимально честной со своими поклонниками и не боится показаться смешной. На днях звезда, которая изолировалась в родном городе Линкольне (штат Небраска) во время пандемии коронавируса вместе с мамой, мужем Джастином Эрвином и сыном Исааком, опубликовала неожиданное видео. На нем plus-size-модель продемонстрировала сломанный передний зуб. Оказалось, что Эшли неудачно надкусила домашнее овсяное печенье, приготовленное ее мамой Линдой.

 

В видеоролике Грэм объяснила, что печенье хранилось в морозилке, и когда она вынула его и надкусила, то зуб сломался под корень (видимо, все-таки зуб не коренной, а винир). Судя по реакции знаменитости, она не расстроилась, а восприняла казус с улыбкой.

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Фанаты написали под роликом тысячи комментариев, а Келли Роуленд назвала звезду «лучшей женщиной в мире». 

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубомЭшли Грэм с мамой

Недавно Эшли рассказала о своей жизни во время карантина британскому Harper’s Bazaar. Звезда призналась, что рада проводить особенные моменты жизни с Исааком в доме, где она сама выросла. Также модель рассказала о домашних родах.

Джастин хотел быть полезным, но акушерка сказала ему, что он не может сделать абсолютно ничего. У нас есть фото, где я нахожусь на краю бассейна и смотрю в глаза акушерке, которая помогает считать и сохранять концентрацию, а он держит меня за руку. На его лице можно рассмотреть слезу — ему было больно видеть мои мучения и осознавать, что он не может помочь, — вспоминает Эшли.

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

Эшли Грэм развеселила фанатов, показав фото со сломанным зубом

По материалам: www.spletnik.ru


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