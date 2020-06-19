«Никогда не смотрела порнуху»: Настя Ивлеева рассказала о съемках в секс-клубе

Настя Ивлеева

29-летняя Настя Ивлеева стала новой героиней YouTube-шоу «Что было дальше?». В программе приглашенные знаменитости рассказывают смешные ситуации из жизни, концовку которых должны придумать комики (среди участников — Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев и другие).

Телеведущая призналась, что за время изоляциии набрала три килограмма, а еще рассказала о неловкой ситуации, с которой столкнулась во время начала работы в шоу «Орел и решка». В Берлине съемочная группа попала в ночной клуб. Звезда призналась, что это одно из самых неприятных воспоминаний в жизни — ей предложили раздеться при входе в заведение.

Я начала смущаться, потому что была не готова к такому. Я в командировки езжу простенько: Agent Provocateur и Victoria’s Secret оставляю дома. Я сильно стеснялась. Оказалось, что это клуб, в котором не только танцуют, но и занимаются сексом. А я никогда в жизни не смотрела порнуху! Я хотела убежать и скрыться!

— вспомнила звезда.

Терпеть не могу порнографию. Клянусь! Мне неловко смотреть, как трахаются люди. Они там все занимались сексом, а мы снимали это на видео. Я сразу сказала, что у нас семейная передача, которую смотрят дети. Поэтому, конечно, это никуда не попало,

— добавила Ивлеева.

Настя к тому же должна была взять интервью у управляющей этого клуба, но все пошло не по плану.

Мы поднялись на второй этаж, а там сцена из «Парфюмера» — куча голых тел друг на друге. А посередине стоит кровать, на которой женщина огромных размеров, и у нее в промежности маленький, щупленький, патлатый парень. И наш Рома — линейный продюсер — подходит к ним и… начинает завязывать парню волосы резинкой. Мы его оттащили, сказали, что это полный кошмар, и ушли,

— рассказала она.

За сутки выпуск «Что было дальше?» с Ивлеевой посмотрели более 8 миллионов человек, из них 24 тысячи поставили свои «дизлайки». Самой Насте участие в шоу, судя по всему, не очень пришлось по душе. По мнению блогера, подколы и шутки ведущих в выпуске с ее участием оказались не слишком жесткими и не задели ее.

История о том, как пытались, но не смогли. Ну, типа, зачем звать девочку на шоу, если вы не можете ее разнести? Хм… Лучше бы к Собчак сходила,

— сказала Ивлеева в сторис.

По материалам: www.spletnik.ru