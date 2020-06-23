Владимир Путин записал видеообращение к россиянам: коронавирус, налоги, Конституция и другие главные темы

Владимир Путин

Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с посланием, в котором подвел итоги борьбы с пандемией, отметил успешное снижение числа заболевших и напомнил о шагах, которые были для этого сделаны. Глава государства рассказал, какие меры будут приняты для восстановления экономики в ближайшее время, рассказал о налогах и выплатах.

В своем обращении президент подчеркнул, что все принятые меры в целом заставили эпидемию отступить, даже несмотря на выявление новых случаев заражения, число заболевших снижается.Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть, у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придёт на помощь. Если потребуется, всё соберём в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооружённых Сил, МЧС, волонтеров. Так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах,— сказал Владимир Путин.

Владимир Путин

Он отметил, что борьба с эпидемией продолжается, как и напряженная работа врачей, медсестер, работников скорой помощи. Дополнительные денежные выплаты для них будут продлены на июль и август. До середины сентября продлены дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений — детских интернатов, домов престарелых.

Президент пообещал, что развитие системы здравоохранения остается одним из приоритетов. В своем обращении он отдельно коснулся проблем детей с редкими заболеваниями, на лечение которых часто собирают деньги благотворительные фонды.Необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования… В этой связи предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями,— сказал он.

Путин прокомментировал спад экономики из-за введения временных ограничений, что неизбежно привело к росту безработицы. При этом он отметил, что меры поддержки граждан, начатые весной, по своему объему и охвату оказались беспрецедентными. Трудности еще не отступили. В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет,— сказал он.

По материалам: www.spletnik.ru