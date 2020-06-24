Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Николь Шерзингер и Том Эванс с его родителями

Отношения 41-летней солистки Pussycat Dolls Николь Шерзингер и 35-летнего бывшего регбиста Тома Эванса развиваются и крепнут — влюбленные прошли испытание самоизоляцией, а на днях спортсмен познакомил свою подругу с родителями. Том и Николь побывали у них в гостях в Португалии, отметив там День отца. Снимком из поездки спортсмен поделился у себя в инстаграме.

Эванс и Шерзингер впервые встретились в октябре прошлого года на съемках шоу талантов X Factor, где он был участником, а она — в команде судей. Слухи о романе звезд поползли быстро, и влюбленные не стали долго держать прессу в неведении — в начале 2020 года подтвердили свои отношения.

Николь Шерзингер и Том Эванс с его родителями

Кстати, Николь уже познакомила Тома со своими родителями — Рождество они отметили у ее родственников. Во время пандемии Эванс и Шерзингер тоже не расставались, периодически развлекая своих фолловеров в инстаграме забавными совместными видео.

До романа с Томом певица в течение восьми лет встречалась с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном, с которым рассталась, по ее словам, так как устала ждать от него предложения руки и сердца.

Видео из инстаграма Тома Эванса

По материалам: www.spletnik.ru