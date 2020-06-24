Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Культура
Игорь Кнышевский0
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Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Николь Шерзингер и Том Эванс с его родителями

Отношения 41-летней солистки Pussycat Dolls Николь Шерзингер и 35-летнего бывшего регбиста Тома Эванса развиваются и крепнут — влюбленные прошли испытание самоизоляцией, а на днях спортсмен познакомил свою подругу с родителями. Том и Николь побывали у них в гостях в Португалии, отметив там День отца. Снимком из поездки спортсмен поделился у себя в инстаграме.

Эванс и Шерзингер впервые встретились в октябре прошлого года на съемках шоу талантов X Factor, где он был участником, а она — в команде судей. Слухи о романе звезд поползли быстро, и влюбленные не стали долго держать прессу в неведении — в начале 2020 года подтвердили свои отношения.

Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителямиНиколь Шерзингер и Том Эванс с его родителями

Кстати, Николь уже познакомила Тома со своими родителями — Рождество они отметили у ее родственников. Во время пандемии Эванс и Шерзингер тоже не расставались, периодически развлекая своих фолловеров в инстаграме забавными совместными видео.

До романа с Томом певица в течение восьми лет встречалась с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном, с которым рассталась, по ее словам, так как устала ждать от него предложения руки и сердца.

Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

Том Эванс познакомил Николь Шерзингер со своими родителями

 

Видео из инстаграма Тома Эванса

По материалам: www.spletnik.ru


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