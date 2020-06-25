Киану Ривз прилетел в Берлин на съемки «Матрицы 4» вместе с возлюбленной Александрой Грант

Александра Грант и Киану Ривз

После вынужденного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, возобновились съемки фильма «Матрица 4» — съемочная команда приступила к работе в Берлине. И на днях в столице Германии был замечен исполнитель роли Нео — 55-летний Киану Ривз. Папарацци сфотографировали актера в международном аэропорту Шенефельд вместе с возлюбленной, 47-летней художницей Александрой Грант.

Она не в первый раз навещает его на съемках: в феврале пару видели в Сан-Франциско. Грант и Ривз редко попадают в кадр, но от объективов уже не скрываются. Об их романе широко заговорили прошлой осенью, когда пара посетила гала-вечер Art + Film.

Александра Грант и Киану Ривз

По материалам: www.spletnik.ru