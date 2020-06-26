Кирилла Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Кирилл Серебренников

Несколько минут назад Мещанский городской суд Москвы огласил приговор 50-летнему художественному руководителю «Гоголь-центра» и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам нашумевшего дела «Седьмой студии», среди которых продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, экс-чиновница Министерства культуры (ныне директор РАМТа) Софья Апфельбаум.

Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Кирилл Серебренников

Дело экс-бухгалтера Нины Масляевой, которая также проходила по делу, было передано ранее другому судье. Она единственная из обвиняемых заключила сделку со следствием и дала признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицали.

Перед зданием суда сегодня собралось большое число людей — среди них были не только журналисты, но и многие друзья и коллеги Серебренникова (Юлия Ауг, Виктория Исакова, Оксимирон), а также просто те, кто приехал поддержать фигурантов дела.

Алексей Малобродский приехал на заседание с большим рюкзаком — судя по всему, настроен он был пессимистично. Прибывшего в суд Кирилла Серебренникова публика встретила громкими аплодисментами.

Напомним, что Серебренникова обвиняли в многомиллионном хищении бюджетных средств. По версии обвинения, в 2011-2014 годах Серебренников и остальные фигуранты дела похитили 133 миллиона рублей (позднее обвинение снизило сумму до 129 миллионов). Данные средства были выделены АНО «Седьмая студия» на развитие проекта «Платформа», который и придумал Серебренников.

Некоторое время режиссер проходил по делу свидетелем, пока показания на него не дала бывший главный бухгалтер Нина Масляева. По словам Масляевой, заведомо ложные данные в финансовую отчетность она вносила по приказам Итина, Серебренникова и Малобродского.

Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами,

— заявил ранее в суде Серебренников, отметив, что работа бухгалтерии была организована плохо.

Режиссер был арестовал в 2017 году на съемках фильма «Лето» и отправлен под домашний арест. Позднее эта мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Обвинения с адрес Серебренникова вызвали большой резонанс в творческой среде. В его поддержку выступали российские и зарубежные актеры и режиссеры.

Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу «Седьмой студии» невиновны и должны быть оправданы. Им должны быть принесены извинения от имени государства,

— высказал свою позицию накануне заседания суда Алексей Венедиктов.

Почему-то мне кажется, что все будет хорошо. Что будет условный срок. Что Кирилл выйдет,

— написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Напомним, что перед заседанием суда прокурор запросил назначить Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года и по 200 тысяч штрафа.

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По материалам: www.spletnik.ru