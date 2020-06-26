Кирилла Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Культура
Игорь Кнышевский0
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Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников

Несколько минут назад Мещанский городской суд Москвы огласил приговор 50-летнему художественному руководителю «Гоголь-центра» и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам нашумевшего дела «Седьмой студии», среди которых продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, экс-чиновница Министерства культуры (ныне директор РАМТа) Софья Апфельбаум.

Серебренникова и других фигурантов дела признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии"Кирилл Серебренников

Дело экс-бухгалтера Нины Масляевой, которая также проходила по делу, было передано ранее другому судье. Она единственная из обвиняемых заключила сделку со следствием и дала признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицали.

Перед зданием суда сегодня собралось большое число людей — среди них были не только журналисты, но и многие друзья и коллеги Серебренникова (Юлия Ауг, Виктория Исакова, Оксимирон), а также просто те, кто приехал поддержать фигурантов дела.

 

Алексей Малобродский приехал на заседание с большим рюкзаком — судя по всему, настроен он был пессимистично. Прибывшего в суд Кирилла Серебренникова публика встретила громкими аплодисментами.

Напомним, что Серебренникова обвиняли в многомиллионном хищении бюджетных средств. По версии обвинения, в 2011-2014 годах Серебренников и остальные фигуранты дела похитили 133 миллиона рублей (позднее обвинение снизило сумму до 129 миллионов). Данные средства были выделены АНО «Седьмая студия» на развитие проекта «Платформа», который и придумал Серебренников.

Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии"

Некоторое время режиссер проходил по делу свидетелем, пока показания на него не дала бывший главный бухгалтер Нина Масляева. По словам Масляевой, заведомо ложные данные в финансовую отчетность она вносила по приказам Итина, Серебренникова и Малобродского.

Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами,

— заявил ранее в суде Серебренников, отметив, что работа бухгалтерии была организована плохо.

Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии"

Режиссер был арестовал в 2017 году на съемках фильма «Лето» и отправлен под домашний арест. Позднее эта мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Обвинения с адрес Серебренникова вызвали большой резонанс в творческой среде. В его поддержку выступали российские и зарубежные актеры и режиссеры.

Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по «делу «Седьмой студии» невиновны и должны быть оправданы. Им должны быть принесены извинения от имени государства,

— высказал свою позицию накануне заседания суда Алексей Венедиктов.

Почему-то мне кажется, что все будет хорошо. Что будет условный срок. Что Кирилл выйдет,

— написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии"

Напомним, что перед заседанием суда прокурор запросил назначить Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года и по 200 тысяч штрафа.

Новость дополняется.

По материалам: www.spletnik.ru


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