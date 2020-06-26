Шеф-редактора сайта Vogue Марию Попову уволили

Мария Попова

В сети обсуждают увольнение шеф-редактора Vogue.ru Марии Поповой, которая сегодня сообщила у себя в инстаграме, что больше не занимает эту должность. Новость о случившейся перемене она опубликовала на фоне радужного флага, что породило слухи о намеке на причину увольнения.Дорогие, да, меня уволили! Всем любви, — написала Попова в соцсети.

Мария ПоповаТелеграм-канал «Антиглянец» предположил, что увольнение как-то связано с высказываниями Марии в соцсетях о поправках в Конституцию, против которых она выступала. В частности, 2 июня Попова заострила внимание своих фолловеров на поправке в 72-ю статью Конституции, где говорится о защите института брака как союза мужчины и женщины.Бессменный главред Vogue.ru Маша Попова отправилась с вещами на выход. Судя по радужному фону — за гражданскую позицию по поправкам в Конституцию, против которых Маша последнее время активно выступала и критиковала нашу фэшн-индустрию за бездействие, — предположил канал.

Шеф-редактором Vogue.ru Мария Попова была почти 8 лет, а ранее занимала аналогичную должность в Buro 24/7.

По материалам: www.spletnik.ru