Шэрон Стоун прокомментировала смерть своего бывшего возлюбленного Стива Бинга: «Мне было сложно это пережить»

Шэрон Стоун/Стив Бинг

Голливудский продюсер и сценарист Стив Бинг, который на днях покончил с собой, при жизни покорил сердце не только Элизабет Херли, родившей от него сына, но и многих других известных актрис. Так, у него были романы с Умой Турман, Николь Кидман и Шэрон Стоун. С последней Бинг встречался в 1990-е годы. Вчера 62-летняя Стоун в эфире канала Extra вспомнила об экс-бойфренде и рассказала, как отреагировала на его смерть.

Это действительно трудно. Мне было трудно с этим справиться,

— сказала актриса.

Она добавила, что Бинг был непростым человеком, который, по ее мнению, не всегда поступал правильно.

Он сложный человек, который, как я думаю, не всегда принимал верные решения. Это было очень тяжело,

— поделилась звезда.

Напомним, что 55-летний Бинг покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 27-го этажа дома, в котором он жил в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, продюсер страдал от депрессии, которая усугубилась на фоне пандемии коронавируса. Говорят, что он даже продал часть своего имущества и занимался проблемами психического здоровья.

Его мучили проблемы с психикой. Он часто пропадал на долгое время. Стив недавно продал свои самолет и дом и был очень подавлен,

— рассказал источник.

А другой добавил, что близкие Бинга были потрясены его смертью, однако не слишком удивились, так как в течение последних лет он переживал сложные времена.

Его мучили проблемы с психическим здоровьем. У него не было крепких отношений с детьми, и это его огорчало,

— поделился он.

Помимо сына Дэмиана от Элизабет Херли, у Бинга также осталась дочь Кира от теннисистки Лизы Бондер.

По материалам: www.spletnik.ru