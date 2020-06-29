Внучка Никиты Михалкова Наташа рассказала о своей семье и планах на будущее

Никита Михалков/Наташа Михалкова

На днях в сети прошел онлайн-выпускной Tatler Teen, героинями которого стали блогер Катя Адушкина, дочь политика Бориса Немцова Дина, дочь продюсера Алены Румянцевой Тая, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера Саша и внучка Никиты Михалкова Наташа. Особое внимание пользователей сети привлекла Наташа Михалкова, ведущая закрытый образ жизни. В шоу «Малышки на миллион» 17-летняя дочь Артема и Дарьи Михалковых рассказала, что сейчас увлечена искусством и хочет стать директором Пушкинского музея.

У меня очень забавные родители, которые заявили: «Ты можешь делать все что хочешь: идти на искусствоведа, идти на актера. Или стань егерем». Это наша семейная шутка: говорят, если я не поступлю, то стану егерем, — рассказала выпускница.

Наташа Михалкова с мамой

Школу девушка вспоминает с теплом, однако у нее был сложный период, когда перестали складываться отношения с одноклассниками. Судя по всему, сердце Наташи свободно. На вопрос о молодом человеке она ответила так:

После школы остаются классные друзья, а парней мы себе найдем в Пушкинском музее.

Про своего любимого дедушку Михалкова готова говорить часами.

Дедушка вообще глава нашей семьи, он гениальный и прекрасный человек. Вообще, с самого детства я видела правильную семью, во мне заложены семейные ценности, мы всегда вместе и мы одна команда. Я вступаю во взрослую жизнь, и я просто удивлена, как семья реально помогает морально: когда ты чувствуешь, что все рядом, то это незаменимо,

— сказала Наташа.

Внучка режиссера призналась, что мечтает стать директором Пушкинского музея.

Сделаю бесплатные экскурсии за инстаграм и рекламу,

— рассказала она о своих планах.

Наташа Михалкова с папой и бабушкой

Наташа добавила, что хочет пожить в США, чтобы набраться опыта, а потом привезти в Россию знаменитого художника или скульптора.

По материалам: www.spletnik.ru