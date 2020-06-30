Николь Шерзингер отметила день рождения вместе с Томом Эвансом в Португалии

Том Эванс и Николь Шерзингер

Вчера Николь Шерзингер исполнилось 42 года. Участница коллектива Pussycat Dolls решила отметить свой день рождения вместе с 35-летним возлюбленным, бывшим игроком в регби Томом Эвансом. Звезды опубликовали несколько снимков из Португалии. На одном из них счастливая пара позирует в пещере. На фото певица в кремовом бикини нежно обнимает своего бойфренда.

После принятия солнечных ванн пара отправилась пить вино на свежем воздухе. Николь для праздничного обеда выбрала белый топ и голубую юбку.

День рождения, молитва благодарности. Благодарю тебя, Бог, за еще один год под солнцем. За новый день, свежий воздух в моих легких и за то, что мое сердце бьется быстрее, чем когда-либо, я так благодарна. Спасибо за радость и всепоглощающую любовь, которую я получаю сегодня от семьи, друзей и многих людей по всему миру. Спасибо за то, что ты так добр ко мне и за то, что никогда не отказываешься от меня, ты показал мне истинное значение любви, счастья и мира, и я бесконечно благодарна,

— так подписала артистка фотографии.

На прошлой неделе Том представил свою девушку родителям Салли и Брайану. Судя по всему, их отношения вышли на новый уровень. Том и Николь прилетели в Португалию в самом начале пандемии коронавируса, чтобы провести День отца с близкими Эванса. Отметим, что Николь познакомила Тома со своими родными несколько раньше. Так, пара отмечала Рождество у родственников знаменитости.

Том Эванс с родителями и Николь Шерзингер

Звезды познакомились в октябре прошлого года, когда Том стал участником X Factor, а певица была судьей этого шоу талантов. Пара, которая подтвердила свой роман в начале 2020-го, живет то в Лос-Анджелесе, то в Лондоне.

По материалам: www.spletnik.ru