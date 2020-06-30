В Египте танцовщицу приговорили к трем годам лишения свободы за пропаганду разврата в соцсетях

Сама Эль-Масри

Египетский суд приговорил 42-летнюю исполнительницу танца живота Саму Эль-Масри, арестованную еще весной, к трем годам лишения свободы и оштрафовал на 300 тысяч египетских фунтов (около 18,5 тысячи долларов) за пропаганду разврата в соцсетях.

В ходе разбирательства суд изучил видео и фотографии, которые танцовщица публиковала на своих страницах в соцсетях, в том числе в TikTok. Сообщается, что женщина отвергла обвинения и заявила, что видео и фото были украдены с ее телефона. Однако в итоге суд пришел к выводу, что ее вина в пропаганде безнравственного и аморального поведения доказана, сообщает Reuters.

Сама Эль-МасриСуществует огромная разница между свободой и развратом, — заявил член парламента Джон Талаат, обратившийся в суд с иском против Эль-Масри.

Его иск касался и других девушек-блогеров, чья деятельность в соцсетях, по мнению обвинителя, попирает консервативные социальные нормы и законы Египта. Им, как и Эль-Масри, грозят реальные сроки за обвинения в пропаганде проституции и разврата в соцсетях.

По материалам: www.spletnik.ru