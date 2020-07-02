89-летний бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом

Берни Экклстоун и Фабиана Флози

89-летний бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун и его 44-летняя супруга Фабиана Флози стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Эйсом.

У нас родился сын, которому мы дали имя Эйс. Я так горд!

— рассказал Экклстоун изданию Blick.

А его жена добавила, что роды прошли очень легко и длились всего 25 минут.

Для Экклстоуна этот ребенок стал четвертым, а вот его жена радость материнства познала впервые.

О беременности Фабианы стало известно в начале апреля. Сам бизнесмен тогда удивился, почему новость о его скором отцовстве вызвала такой ажиотаж в СМИ, и отметил, что счастлив, что у его жены останется наследник, после того как он уйдет из этого мира.

Надеюсь, он скоро научится играть в нарды,

— пошутил он.

Сама Фабиана, которая, по словам Экклстоуна, много лет мечтала о ребенке, сказала, что для нее главное — здоровье малыша.

Большую часть беременности Флози пара находилась на самоизоляции на ферме миллионера в Сан-Паулу — туда они перебрались из-за пандемии коронавируса.

На Фабиане Флози, которая работала вице-президентом по маркетингу Гран-при Бразилии (один из этапов «Формулы-1»), Берни Экклстоун женился в 2012 году. От предыдущих браков у него есть три дочери, пять внуков и один правнук.

По материалам: www.spletnik.ru