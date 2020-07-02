89-летний бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом
Берни Экклстоун и Фабиана Флози
89-летний бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун и его 44-летняя супруга Фабиана Флози стали родителями — у пары родился сын, которого они назвали Эйсом.
У нас родился сын, которому мы дали имя Эйс. Я так горд!
— рассказал Экклстоун изданию Blick.
А его жена добавила, что роды прошли очень легко и длились всего 25 минут.
Для Экклстоуна этот ребенок стал четвертым, а вот его жена радость материнства познала впервые.
О беременности Фабианы стало известно в начале апреля. Сам бизнесмен тогда удивился, почему новость о его скором отцовстве вызвала такой ажиотаж в СМИ, и отметил, что счастлив, что у его жены останется наследник, после того как он уйдет из этого мира.
Надеюсь, он скоро научится играть в нарды,
— пошутил он.
Сама Фабиана, которая, по словам Экклстоуна, много лет мечтала о ребенке, сказала, что для нее главное — здоровье малыша.
Большую часть беременности Флози пара находилась на самоизоляции на ферме миллионера в Сан-Паулу — туда они перебрались из-за пандемии коронавируса.
На Фабиане Флози, которая работала вице-президентом по маркетингу Гран-при Бразилии (один из этапов «Формулы-1»), Берни Экклстоун женился в 2012 году. От предыдущих браков у него есть три дочери, пять внуков и один правнук.
По материалам: www.spletnik.ru