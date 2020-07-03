Сейлор Бринкли-Кук отметила 22-летие на пляже с мамой Кристи, бойфрендом и родными

Сейлор Бринкли-Кук с мамой Кристи и сестрой Алексой

Вчера младшая дочь 66-летней известной фотомодели Кристи Бринкли, Сейлор, отметила 22-летие. Утро девушки, которая пошла по стопам своей звездной матери, началось с сюрпризов. Сразу после пробуждения Сейлор обнаружила, что весь дом украшен большим количеством шаров, гирлянд и праздничных бантов, — в честь праздника наряжены были даже два любимых питомца семьи.

Кристи Бринкли

После завтрака Сейлор Бринкли-Кук вместе с мамой Кристи, своим бойфрендом, 34-летней сестрой Алексой с возлюбленным и 25-летним братом Джеком и его девушкой отправились на пляж, где весело провели весь остаток дня. Дружная компания купалась в теплом океане, рассекала волны на катере и много фотографировалась на память. Этими снимками Сейлор поделилась в своем инстаграме.

Сейлор Бринкли-Кук с мамой Кристи

Сейлор Бринкли-Кук с братом Джеком, его девушкой, мамой Кристи, своим бойфрендом, сестрой Алексой и ее возлюбленным

Двадцать два,

— лаконично подписала кадры со дня рождения Сейлор.

Вечеринка по случаю дня рождения закончилась уже дома. После пляжа компания собралась на заднем дворе семейного особняка Бринкли, после чего Сейлор в присутствии родных и близких задула свечи на праздничном торте в виде коктейля «Маргарита».

Сейлор Бринкли-Кук

Сейлор Бринкли-Кук с бойфрендом

Кристи опубликовала публичное поздравление дочери в своем инстаграме. Еще до ее пробуждения она сфотографировала облака, сложившиеся в форме сердца, а под этим снимком призналась дочери в любви:

Когда ты проснешься, это будет твой самый счастливый день, Сейлор! Мы все не можем дождаться, когда начнется празднование! Я люблю тебя до Луны, звезд, облаков в форме сердца и обратно!

Присоединилась к поздравлениям Сейлор и ее подруга и коллега Айрленд Болдуин. Она призналась, что очень любит Сейлор, и выразила сожаление, что не может быть с ней рядом в ее праздник из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно Сейлор Бринкли-Кук откровенно рассказала о своем расстройстве пищевого поведения и выступила против бодишейминга в соцсетях.

По материалам: www.spletnik.ru