Меган Маркл и принц Гарри сделали еще один шаг на пути отказа от королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри официально закрыли свой благотворительный фонд SussexRoyal, на который возлагали большие надежды. После «Мегзита» королева Елизавета II запретила герцогу и герцогине Сассекским использовать в коммерческих целях словосочетание SussexRoyal, которое они хотели сделать частью названия своей благотворительной организации.

Пресса сообщает, что в Англии Меган и Гарри подали документы на ликвидацию фонда. За его недолгую жизнь появилась лишь одна постоянная программа — инициатива по развитию туризма Travalyst. В настоящий момент она функционирует как независимая некоммерческая организация в Великобритании.

Меган Маркл и принц ГарриTravalyst стремится оказывать помощь общинам, которые живут за счет туризма. Стремится помогать им восстанавливаться и поддерживать долгосрочную устойчивость,— рассказал источник, близкий к Меган и Гарри.

На финальном этапе, которого достигла организация SussexRoyal, все учредители уйдут в отставку и останется лишь один принц Гарри, как директор и учредитель. Напомним, после запрета на использование королевской символики Меган и Гарри объявили о создании другого благотворительного фонда, названного в честь сына Арчи.

По материалам: www.spletnik.ru