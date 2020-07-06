Джессика Симпсон поздравила мужа Эрика Джонсона с шестой годовщиной свадьбы: «Я люблю тебя»

Эрик Джонсон и Джессика Симпсон

На днях у 39-летней Джессики Симпсон и 40-летнего Эрика Джонсона был повод сказать друг другу много приятных слов: супруги отметили шестую годовщину брака. Ровно столько лет назад они обменялись клятвами верности на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, штат Калифорния. А сегодня актриса и певица опубликовала поздравление для мужа в инстаграме, признавшись супругу в любви.Эрик Джонсон, мой муж, я люблю тебя. В этот день шесть лет назад я вышла замуж за свою идеальную вторую половину. Наш союз был предначертан на небе. Вместе мы воплощаем мечты, лелеем их и удерживаем мир вокруг себя. Так всегда было и будет… «Из чего бы ни были сотворены наши души, его душа и моя — одно»,— написала Джессика, процитировав Эмили Бронте.

Эрик Джонсон и Джессика Симпсон

Брак с бывшим игроком NFL Эриком Джонсоном стал для Симпсон вторым. С 2002 по 2006 год она была замужем за музыкантом Ником Лаше. Ее свадьбе с Джонсоном предшествовал четырехлетний роман. Сейчас супруги воспитывают троих детей: восьмилетнюю Максвелл Дрю, семилетнего Эйса Кнута и годовалую Берди Мэй.

Джессика Симпсон с мужем Эриком Джонсоном и детьми

По материалам: www.spletnik.ru