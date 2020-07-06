Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение: актеру грозит до 12 лет тюрьмы

Культура
Игорь Кнышевский0
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Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение: актеру грозит до 12 лет тюрьмы

Михаил Ефремов

Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 56-летнего актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы. Напомним, в результате аварии на Смоленской площади погиб 57-летний Сергей Захаров. Михаила Ефремова будут судить по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии опьянения».

Закон позволяет стороне обвинения требовать для артиста от 5 до 12 лет тюремного заключения, но сам Ефремов не признает вину.

Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение: актеру грозит до 12 лет тюрьмыМихаил Ефремов

По материалам: www.spletnik.ru


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